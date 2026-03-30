Jesús Alzamora confirma por primera vez infidelidad a su esposa María Paz en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas, como un perro”

Jesús Alzamora, a la derecha, aparece en una entrevista tras confirmar su infidelidad a María Paz, quien se muestra junto a él en una imagen de pareja a la izquierda.

El creador de contenido y actor Jesús Alzamora abordó públicamente la polémica que rodeó su vida personal durante los últimos años. Durante una entrevista concedida a Milagros Leyva, reconoció por primera vez la infidelidad a su esposa en Colombia, episodio que derivó en una crisis matrimonial con María Paz Gonzales-Vigil. La revelación ocurre casi dos años después de que circularan imágenes en las que se le veía en actitud cariñosa con otra mujer.

Mientras la conversación avanzaba, Leyva le preguntó de manera directa por qué engañó a su esposa, a lo que Alzamora respondió destacando la relación de confianza y cariño que mantiene con Gonzales-Vigil, pero admitió el error. “Encuentro en ella un amor, una calma. Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad, una benevolencia que hizo que yo me derrita ahí”, relató el actor, quien decidió asumir públicamente lo sucedido.

El intérprete detalló que el escándalo mediático se conoció mucho después de que la pareja hubiera enfrentado la situación en privado. “Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más”, afirmó.

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Alzamora insistió en que el contexto de la crisis involucró a más personas, aunque prefirió no ahondar en detalles para no exponer a terceros. “La naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto”, sostuvo.

El actor se refirió al impacto que generó la noticia en su entorno y cómo enfrentó el proceso de reconciliación con su esposa. “Apenas regresé, le conté todo a Paz. Tuvimos semanas durísimas, pero logramos salir adelante”, mencionó. La pareja, tras atravesar un periodo difícil, optó por priorizar la comunicación y el manejo interno del conflicto antes de que el episodio se hiciera público.

Jesús Alzamora asegura que su esposa confía 100% en él

La entrevista permitió conocer detalles sobre el estado actual del matrimonio entre Jesús Alzamora y María Paz Gonzales-Vigil. Cuando Milagros Leyva le preguntó si su esposa volvió a confiar plenamente en él, el actor respondió: “Sí, 100%, porque fue parte de la conversación. Y como todo fue manejado a puertas cerradas, mucho antes de que salga el chisme, eso hizo que nuestro matrimonio después de pasar ese tumbo tan duro fuera más fuerte”.

Jesús Alzamora, presentador peruano, revela detalles de su infidelidad a María Paz en Colombia, afirmando que le pidió perdón de rodillas.

A pesar del revuelo mediático que causó el caso, Alzamora explicó que la pareja había resuelto el conflicto mucho antes de que la información trascendiera.

“Hoy estamos en nuestro mejor momento hace ya unos 2 años o 3 años. Esto pasó en el 2023. El rollo público pasó en el 2024, un año y medio después, simplemente para incar. Yo sabía quiénes estaban detrás de esto”, manifestó.

Durante la conversación, el actor remarcó la importancia de la honestidad y el compromiso en la reconstrucción de la relación con Gonzales-Vigil. “Nuestro matrimonio es ahora más sólido que nunca y la confianza se mantiene intacta”, aseguró. El testimonio de Alzamora muestra cómo la pareja optó por afrontar la adversidad en la intimidad, sin exponer detalles externos ni buscar justificaciones, lo que, según él, les permitió superar uno de los momentos más complejos de su vida en común.