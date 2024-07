Christian Domínguez niega reconciliación con Karla Tarazona: “No quiero hacerle daño otra vez”

El cantante de cumbia rompió su silencio luego de que se especulara que la expareja habría retomado su romance | Willax

Luego de que se mostraran imágenes de Karla Tarazona y Christian Domínguez besándose durante la celebración de cumpleaños del cantante de cumbia, ambos protagonistas del escándalo han salido al frente a dar su versión de su sucedido. Sin embargo, en lo único que han coincidido es en que no han retomado su relación, pese a que todos los indicios dejarían ver que hay algo más que una relación cordial de padres.

Es así que, para conocer más sobre este tema, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fueron en busca de Domínguez al salir de su programa ‘Préndete’. El cantante de cumbia se mostró muy sereno y aseguró que no hay nada que ocultar con Karla Tarazona. “Nosotros estamos tranquilos porque estamos solteros, no le hacemos daño a nadie”, comentó en un inicio.

Seguido, aclaró que el beso que se hizo público no fue el único que se dio con su expareja, pero que eso tampoco significa que estén nuevamente juntos en una relación. “Si creen que porque nos hemos dado un beso, que nos solo fue uno, ¿estamos oficializando?, no, no estamos oficializando porque no alcanza”, comentó seguido.

Incluso, fue mucho más desafiante con la prensa y aseguró que fuera de lo que se mostró en televisión nacional, hubo más besos entre ambos. Comentó que tomó la decisión de dar esta muestra de afecto a la madre de su hijo por la sorpresa que organizó para su onomástico.

“Ese beso que ustedes vieron no fue el primero, cuando estoy con ella después que le agradezco por todo lo que estaba pasando, le doy un beso a ella y se sorprende. Fueron 3 besos. Me pareció increíble lo que hizo, eres genial, gracias porque no me lo esperaba para nada”, acotó muy seguro.

No quiere hacerle daño a Karla Tarazona

Aunque el beso evidenciaba cierta cercanía entre ambos, Christian Domínguez mencionó que fue producto de la emoción por el tiempo que compartieron juntos en esta celebración, pero considera que no es suficiente para retomar el romance.

“Ese día fue especial y la besé porque fue hermoso esas horas, pero no alcanza. Puede ser parte de la emoción que la haya abrazado, que se haya dejado besar en ese momento, que me haya correspondido los besos porque yo se los di”, mencionó en sus declaraciones.

Aseguró que no quiere volver a hacerle daño a su expareja, pues como se recuerda, él le fue infiel con su entonces bailarina Isabel Acevedo, quien también se volvió muy cercana a Tarazona en aquella época. Por eso, Domínguez menciona que está enfocado en su vida profesional y su familiar.

“Lo último que quisiera es hacerle daño otra vez, estoy en un proceso muy bonito, estoy muy tranquilo, enfocado trabajando, enfocado en mis hijos. En una relación espectacular con Karla”, continuó diciendo.

Pese a todo, el cantante no cerró la posibilidad de tener una relación en un futuro con Karla Tarazona. Mencionó que este no es el momento y tendría ser cuestión de tiempo saber si están preparados o no. El beso fue una cuestión de momento y no está entre sus planes el reconciliarse.

“Si quiero que funcione, no lo puedo hacer ahora, tengo que esperar para saber si estamos preparados o no. Es algo que fluyó en ese momento. Ni podemos oficializar algo que no hemos conversado y no alcanza para una reconciliación”, finalizó sobre el tema.