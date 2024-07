Incertidumbre en la embajada de Venezuela en Perú: joven no podrá graduarse ante la suspensión de trámites

Estudiante venezolana no podrá graduarse de la universidad por falta de documento consular| Exitosa

La incertidumbre para los venezolanos en Perú continúa tras el fraude electoral del dictador Nicolás Maduro. Esto ha ocasionado que se quiebre por completo la relación entre Perú y Venezuela, lo cual ha afectado a los ciudadanos que viven en el territorio nacional luego de escapar del régimen dictatorial.

La deportista Cecilia Sosa continúa sus estudios superiores en este país y después de cinco años está a punto de graduarse. Sin embargo, no sería posible al no contar con su documentación que acredite sus estudios secundarios luego de que la embajada de Venezuela en Perú decidiera cerrar y suspender sus atenciones.

“Tengo que hacer el apostillamiento de mi secundaria para poder graduarme. Estoy en la fase final para terminar mi carrera y no puedo terminar porque no tengo mi secundaria completa, la hice en Venezuela y no aquí”, narró a Exitosa.

Es así como se ha quedado sin la posibilidad de tramitar los documentos y desde hace varios se encuentra en la embajada para tener alguna noticia o alguna autoridad de su país la puedan ayudar. Sin embargo, la situación para ella y sus compatriotas continúan en el abandono.

A Sosa le falta solo un ciclo para culminar con sus estudios luego de estar casi cinco años en la universidad. Asimismo, cuenta que nació en Lima, pero se fue a Venezuela a estudiar. No obstante, la dictadura que se vive en el país la obligaron regresar al lugar donde nació.

“Este gobierno nos ha puesto trabas y trabas”, continuó y sostiene que sus compatriotas no podrán trabajar ni estudiar si el panorama continúa de esa manera.

En medio de la incertidumbre

Infobae Perú también llegó hasta la embajada y pudo evidenciar que el panorama es incierto. Así encontramos a un joven que llegaba desde Huancayo para recoger su pasaporte, pero no lo podrá hacer al no tener respuesta.

“Estoy acá desde la 1 de la mañana y no nos dan ninguna respuesta. Todo el sistema diplomático se ha retirado y no han dicho ningún comunicado oficial. [...] Hay gente que viene de provincia como en mi caso”, indicó.

Si bien hasta el momento no han recibido detalles, precisaron que tienen “fe” de que alguna autoridad les pueda brindar información. Cabe recordar que, al no contar con los documentos requeridos, no podrán trabajar en el país de manera legal.

Un joven venezolano vino desde la ciudad de Huancayo para recoger su pasaporte en la embajada de Venezuela en Lima. | Infobae Perú / Ricardo Mc Cubbin

Postura del Gobierno del Perú

Tras el anuncio del Gobierno de Venezuela de la ruptura de relaciones diplomáticas en el Perú, la gestión de Dina Boluarte lamentó la decisión y reiteró su posición al sostener las “irregularidades” en las elecciones presidenciales.

Además, manifestaron que el gobierno está trabajando con naciones afines para salvaguardar los intereses peruanos y la seguridad de los ciudadanos peruanos en Venezuela, conforme a lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Mientras tanto, decenas de venezolanos han acudido a la Embajada de Venezuela en Perú para exigir respuestas a sus autoridades. De esta manera, se visualiza largas filas hasta 28 de julio y diversas manifestaciones.

Algunos señalan que solo faltaba recoger su pasaporte y visa; mientras otras personas llegaban para iniciar los trámites.