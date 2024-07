“El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano”, anunció el canciller Javier González Olaechea

Miles de venezolanos se reunieron en varios puntos de la capital peruana esperanzados que Nicolás Maduro por fin sería sacado del poder, pero eso no ocurrió

Los recientes resultados de las elecciones en Venezuela, donde el Consejo Electoral de ese país declaró al dictador Nicolás Maduro como ganador de los comicios, no solo causó el repudio de millones de venezolanos en el mundo, quienes en medio del llanto, decepción y desesperación calificaron de ‘fraude’ y un ‘burdo engaño’ del chavismo para seguir quedándose en el poder.

En un reciente comunicado de prensa, la Cancillería de Perú, en conjunto con sus pares de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, pidieron que es “indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.

Sin embargo, el canciller Javier González Olaechea, a través de ‘X’, condenó “en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano.”

El canciller también anunció que “ante los muy graves anuncios oficiales de las autoridades electorales venezolanas, se ha dispuesto el inmediato llamado a consultas del embajador peruano acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela”.

Estas declaraciones hacen eco a lo dicho por el presidente chileno Gabriel Boric también su cuenta de ‘X’. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, agregó el jefe de Estado.

En el mismo tono, agregó: “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

Miles de peruanos en las redes sociales han repudiado los resultados alterados y manipulados por el regimen de Nicolás Maduro para quedarse en el poder y recordaron aquella elección del año 2000 cuando Alberto Fujimori postuló a una ilegal re-reelección y ‘ganó' aquellos comicios electorales a Alejandro Toledo, quién a boca de urna ganaba esas elecciones con el 48% de los votos, pero la ONPE dio como ganador al dictador peruano con el resultado invertido.

Miles de venezolanos en el Perú no pudieron ocultar su malestar, decepción y desilusión al conocer los resultados que dejaban por varios años más en el poder a Nicolás Maduro. “No hay democracia. Es un fraude”, dijeron decenas de extranjeros que se reunieron en diferentes puntos de la capital peruana. Muchos indicaron que el dictador les quita, una vez más, la esperanza de volver a su patria para estar al lado de su familia, a quienes dejaron hace varios años para poder escapar de la dictadura.

