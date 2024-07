Harvey Colchado denunció al congresista Fernando Rospigliosi y al exministro Remigio Hernani por difamación

Suspendido jefe de la Diviac denunció por difamación a un exministro del Interior y a un legislador de Fuerza Popular. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, coronel PNP Harvey Colchado, denunció al congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), el exministro del Interior Remigio Hernani; y al ciudadano Omar Chacón Huamán por difamación agravada ante el juzgado penal unipersonal de turno de Lima.

De acuerdo a la demanda, los implicados utilizaron sus redes sociales y contactos políticos para desprestigiar su reputación. Frente a ello, solicitó un año y ocho meses de pena privativa de la libertad, además de una multa de 180 días, equivalente a un pago de 2 mil 790 soles, y una reparación civil de un millón 800 mil soles a cada uno.

En respuesta, Remigio Hernani, acusado de difamar a Colchado al vincularlo con Vladimiro Montesinos y llamarlo “héroe de barro”, declaró a Expreso que, según su opinión, el querellante intenta desviar la atención de temas más actuales en los que él está involucrado. “Seguramente quiere que no lo critiquen. Que hagamos oídos sordos a lo que hace él. Él puede denunciarnos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho”, señaló Hernani, quien confía en que la acusación no prosperará.

Por su parte, el fujimorista Fernando Rospigliosi, querellado por “denigrar” a Colchado al llamarlo “esbirro”, calificó de “ridiculez” el recurso. “Yo, precisamente, publiqué un documento en donde se le señala (sus intenciones) de negociar con el Ministerio del Interior su situación. Es la típica acción de individuos como este, desesperados, pues ya ha sido puesto al descubierto todas las artimañas que ha venido tramando desde hace un buen tiempo en el cargo que ostentaba”, mencionó y adelantó que si las intenciones de Colchado son intimidarlo, “no lo va a conseguir”.

Harvey Colchado impedido de hablar

Miguel Pérez Arroyo, abogado del suspendido jefe de la Diviac, reveló que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) denegó la solicitud de su defendido para referirse a los cuestionamientos en su contra.

“Fuimos notificados por la resolución en sentido desfavorable. No le han autorizado la posibilidad de que el coronel pueda expresarse respecto de las imputaciones públicas... Los argumentos que han brindado es que las declaraciones del coronel podrían mellar la imagen institucional [de la policía]. Desde el punto de vista legal, no compartimos ese criterio”, refirió en diálogo con RPP.

Agregó que su defendido se encuentra “frustrado, pero con los ánimos en alto” y que evalúan tomar acciones para dar una respuesta legal.

Abogado del exjefe de la Diviac detalló que la Policía teme que sus expresiones puedan mellar la imagen institucional. | RPP

La respuesta al comandante PNP Harvey Colchado se conoció después de más de 15 días de haber presentado la solicitud y luego de su contestación a la carta notarial que el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, le envió exigiéndole la rectificación de supuestas afirmaciones difamatorias realizadas por Colchado.

El titular del Mininter sostuvo que Colchado cometió este delito basándose en reportes periodísticos que indicaban que el comandante solicitó permiso para declarar a la prensa sobre hechos falsos atribuidos por el ministro durante su gestión.

Santiváñez le dio un plazo de 24 horas para que Colchado demuestre “cuáles serían esos hechos y el medio de comunicación que habría utilizado para su divulgación” y se rectifique, pese a que no cuenta con autorización para ello.

“Esta conducta difamatoria de su parte contra mi persona me causa un grave daño moral y sobre todo impacta negativamente en mi honor y buena reputación; puesto que si bien es cierto en la actualidad ostento el cargo de ministro del Interior, eso no significa que mis derechos fundamentales como el honor y buena reputación son relegados o se me han despojado, por el contrario, son tutelados con la máxima intensidad por el ordenamiento jurídico peruano”, se lee en la misiva.