Sunat detectó que 16.000 empresas evadieron impuestos deduciendo gastos personales y familiares

Sunat ha lanzado una campaña para concietizar sobre esta práctica, muy común, en ciertas empresas. - Crédito Sunat

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha iniciado una campaña nacional para orientar a las empresas sobre los gastos que no deben incluir al calcular sus impuestos. Esta iniciativa busca evitar que los contribuyentes reduzcan, de manera indebida, el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto a la Renta mediante la inclusión de gastos personales o familiares que no están relacionados con la actividad empresarial.

Campaña ‘gastos no deducibles’

La campaña, denominada ‘Gastos no deducibles’, tiene por objetivo concientizar a los empresarios y consumidores finales sobre el uso correcto de los comprobantes de pago. Hasta la fecha, se han llevado a cabo diversas acciones en las ciudades de Lima, Piura, Huacho y Huaraz, donde más de 1.191 contribuyentes han recibido orientación sobre este tema. Para el resto del año, se planea ejecutar más de 120 actividades similares en todo el país.

El uso incorrecto de los comprobantes de pago para deducir gastos no empresariales constituye una práctica que afecta la recaudación tributaria. Sunat explica que ‘los gastos no deducibles’ se refieren a los consumos personales y de sustento de los contribuyentes y sus familiares que no están relacionados con el giro del negocio y, por lo tanto, no permiten el derecho a deducir el crédito fiscal del IGV ni son considerados para las deducciones del Impuesto a la Renta. Por estos motivos, corresponde solicitar únicamente boletas de venta y no facturas.

Sunat insta a empresarios a no pasar gastos personales como deducibles. - Crédito Andina

Según la metodología de detección de la Sunat, que utiliza ciencia de datos para analizar los bienes y servicios adquiridos, se ha identificado alrededor de 425.000 facturas electrónicas entre enero y mayo de este año, por un monto aproximado de 20,7 millones de soles (aproximadamente 5,6 millones de dólares). Estas facturas, pertenecientes a cerca de 16.000 contribuyentes, deben ser reparadas o subsanadas de inmediato. Sunat enfatiza que “al solicitar facturas para gastos de uso personal o familiar, se estaría disminuyendo, de manera indebida, el importe de los impuestos a pagar”, lo cual además acarrea sanciones por omisión del tributo.

Orienta a consumidores finales

La campaña también tiene un componente educativo dirigido a los consumidores finales, a quienes se les orienta sobre la importancia de pedir comprobantes de pago adecuados según el tipo de bien o servicio adquirido. Sunat subraya que “el uso incorrecto de los comprobantes de pago puede atraer sanciones serias”, por lo que es crucial cumplir con las obligaciones tributarias de manera adecuada.

La metodología de detección implementada por Sunat se basa en técnicas avanzadas de análisis de datos que permiten evaluar si los gastos reportados por las empresas están realmente vinculados con su actividad económica. Uno de los principales objetivos de esta campaña es reducir la evasión tributaria y garantizar que las empresas cumplan con sus responsabilidades fiscales correctamente.

Sunat también busca concientizar a los consumidores finales. - Crédito Andina

En suma, ‘Gastos no deducibles’ es una campaña que busca promover la transparencia y la correcta aplicación de las normativas tributarias y así evitar que las empresas realicen deducciones indebidas que afecten la recaudación fiscal. Sunat continuará con sus acciones de orientación y detección en todo el país a lo largo de este año, contribuyendo a una mayor equidad y eficiencia en el sistema tributario nacional.

¿Qué son los gastos no deducibles?

Los gastos no deducibles son aquellos gastos personales y de sustento de los contribuyentes y sus familiares que no están relacionados al giro del negocio. Esta es una práctica muy común: el deducir impuestos al pasar estas compras como necesarias para la empresa.

Por lo tanto, estos no permiten el derecho al uso del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) y/o no son considerado como gastos deducible para el Impuesto a la Renta.