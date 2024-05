Devolución de impuestos, 2024: Este es el monto máximo que puedes recibir de Suant y cómo solicitarlo

Todo sobre la devolución de impuestos a la renta este 2024. ¿Cómo se puede acceder y cuánto puedes recibir? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Desde el lunes 13 de mayo se puede presentar la declaración jurada anula de impuesto a la renta, correspondiente al año 2023, ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Tras el cumplimiento del cronograma de vencimiento (que termina el 11 de junio) se empezará a entregar la devolución de impuestos para los contribuyentes que hayan cumplido con ciertos requisitos.

Así, desde el miércoles 12 de junio al miércoles 24 de julio (30 días hábiles) Sunat dará de oficio (es decir, sin que se presente una solicitud) los montos de deducción de impuestos a los contribuyentes quienes en su consumo durante el 2023, en hoteles y restaurantes, hayan pedido su recibo electrónico con DNI.

¿Cuánto de impuestos devuelve Sunat?

El monto máximo de impuestos, según tus consumos, que te puede dar la Sunat este 2024 por devolución de los tributos, es de 3 UIT; es decir, S/15 mil 450.

Conoce todo lo que debes saber sobre la devolución de impuestos este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Esta devolución de impuesto a la renta, como explica Oscar Osorio, especialista de la Sunat, en RPP, podrás ser accedida si un contribuyente consume en restaurantes, hoteles y en bares pide boleta electrónica con DNI. Este puede deducir impuestos, hasta en 15%, en el caso de trabajadores en planilla y 30% para independientes. Esto quiere decir que recibirá un saldo a favor, que se le devolverá.

¿Cómo solicitar la devolución de impuestos?

Dado que esta devolución es de oficio de parte de la Sunat, los contribuyentes no deben hacer ningún trámite o solicitud y es gratis. Para esto ni si quiera es necesario un contador.

Pero sí se deberá ingresar a la página de la entidad (si no se tiene un RUC se debe crear la clave SOL) y dentro deberán poner el CCI de la cuenta bancaria, a donde se quiere que se deposite este monto de impuestos. Recuerda que esto está dirigido para los contribuyentes que “perciban Rentas de Trabajo (Cuarta y/o Quinta categoría) siempre que no tengan Rentas de Fuente Extranjera que deban ser sumadas a estas y la Sunat cuente con la información necesaria en sus sistemas para ello”.

Desde el 12 de junio los contribuyentes pertinentes recibirán su devolución de impuestos. - Crédito Sunat

LINK para recibir tu devolución: Registra tu CCI desde estepara recibir tu devolución: https://e-menu.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm?pestana=*&agrupacion=*&exe=13.5.1.1.13

Para que tu depósito sea válido, tu CCI debe pertenecer a una cuenta en moneda Nacional, debe estar registrada en el Perú, no debe corresponder a una cuenta de CT, y el titular de la cuenta debe ser exclusivamente el beneficiario de la devolución

Asimismo, si no has solicitado boleta electrónica con DNI el año pasado, no recibirás esta devolución. Sin embargo, sí puedes recordar empezar a hacerlo desde ahora para la devolución del siguiente año.

“Siempre cuando hagan sus consumos (...) tienen que pedir su boleta electrónica y dar su DNI. Si no lo hacen, no les va a favorecer ese gasto deducible. (...) Con ellos, cuando hagan la devolución de oficia, van a tener un saldo a favor”, reveló Osorio,

Cronograma de impuesto a la renta de Sunat. - Crédito Sunat

Asimismo, si uno tiene un trabajador del hogar, el 100% del pago de salud que realiza para esta persona también es deducible. También si uno vive una casa alquilada: el 30% del pago que se hace mensualmente ayuda también a deducir el impuesto. Recuerda que esta devolución iniciará el 12 de junio 2024, pero, como señala el experto de Sunat, la entidad lo suele devolver “a la semana, a las dos semanas. Es muy rápido el proceso”.

El resultado de la devolución se notificará mediante correo electrónico o en el buzón electrónico de la Sunat. La notificación en la que conste el resultado del procedimiento de devolución de oficio contendrá lo siguiente:

Datos de identificación del contribuyente (Nombre, Apellidos y N° de DNI)

Tributo y Período

El monto a devolver y la liquidación efectuada para el cálculo de la misma.

¿A quiénes de devuelven impuestos?

Los contribuyentes que perciben Rentas de Trabajo (Cuarta y/o Quinta categoría) —siempre que no tengan Rentas de Fuente Extranjera que deban ser sumadas a estas y que la SUNAT cuente con la información necesaria en sus sistemas— pueden recibir una devolución de oficio.

Es decir, estos tienen el beneficio de recibir hasta 3 UIT, S/15 mil 450 este 2024, si han solicitado boleta electrónica con DNI en sus consumos en bares, restaurantes y hoteles.