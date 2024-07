MTPE tiene más de mil puestos laborales vacantes: link para postular y conocer los requisitos

Puedes postular con tu DNI, carnet de extranjería o permiso temporal de permanencia. (Andina)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) destacó la disponibilidad del portal Empleos Perú para quienes buscan oportunidades laborales, sea con o sin experiencia, para personas con discapacidad o ciudadanos extranjeros. Son más de mil puestos vacantes para el público en general y la oportunidad está a un clic.

Según la institución, los interesados deben registrarse en la plataforma web www.empleosperu.gob.pe y, una vez ingresado, colocar su Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería (CE) o carnet de permiso temporal de permanencia (CPP).

“No esperes más, postula a las miles de oportunidades laborales que tenemos para ti. Todos los puestos de trabajo son 100 % gratuitos. Dale clic a la oferta de tu interés y descubre los beneficios y requisitos de cada puesto laboral”, publicó el MTPE en su cuenta institucional de Facebook.

Estas son algunos de los puestos vacantes para que cualquier persona interesada, siempre que cumpla con los requisitos, pueda postular a través del enlace oficial del MTPE.

Administradores(as) de tienda

Diseñador(a) Gráfico

Auxiliar contable

Asistente(a) de compras

Promotor(a) de campo

Operarios(as) de producción

Ayudante de operaciones

Operarios(as) de limpieza

Choferes

Ayudante de electricista

Analista legal

Supervisor de SST

Vigilantes de seguridad

Ejecutivo comercial

Y muchos otros más

Los interesados deben registrarse en la plataforma web proporcionando su DNI, CE o CPP. (Andina)

Planilla, bonos y beneficios laborales

Los requisitos por cada puesto de trabajo vacante se encuentran especificados en el portal. Todas las convocatorias laborales ofrecen ingreso directo a planilla, beneficios laborales de ley (CTS, gratificación, seguro de vida, EsSalud, asignación familiar, etc) desde el primer día de trabajo, además —en algunos casos— bonos adicionales, capacitaciones contantes y línea de carrera.

Manpower, Redondos, Grupo Odisea, Instituo de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Inversiones Teza, Embotelladora San Miguel del Sur, Grupo Consultores Perú, Onuris Talent, Aeropuertos del Perú, Bomarea S.R.L., Interpaints, CalPlast, Meta Color, Acricorp S.A.C., Pesquera Cantabria y RVR Agro, son algunas de las empresas que buscan personal.

El portal Empleos Perú, además de su accesibilidad en línea, ofrece servicios presenciales en Centros de Empleo ubicados en Lima, Callao y diferentes regiones del país. En estos centros, los usuarios pueden recibir asesoría para la búsqueda de empleo, orientación vocacional, capacitación laboral, acercamiento empresarial y otros servicios relacionados.

La plataforma permite generar gratuitamente el Certificado Único Laboral y acceder a más de 60 cursos de capacitación. (Andina)

Certificado laboral gratis

Las personas naturales que requieran trabajadores del hogar pueden también inscribirse en el portal utilizando su RUC para publicar ofertas de empleo.

Además, en la plataforma se pueden generar de manera gratuita el Certificado Único Laboral que incluye antecedentes penales, policiales y judiciales, junto con más de 60 cursos de capacitación certificados bajo el programa CAPACÍTA-T.

Para aquellos que necesiten soporte adicional en el uso de estos recursos, el MTPE pone a disposición una línea gratuita 0800 71 707 y varios canales de atención en línea, como un asesor virtual y servicio de videollamada, todos disponibles directamente en el portal de Empleos Perú.

El MTPE lleva promoviendo convocatorias laborales masivas de forma constante. (Ministerio de Trabajo)

Trabaja en Marathton

A través su fanpage, el Ministerio de Trabajo anunció que también están disponible 70 vacantes para trabajar en Marathon, la tienda de artículos, ropa y calzado deportivo.

“Si buscas insertarte al mercado laboral, ¡esta es tu oportunidad! Te esperamos este 30 de julio, en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, para que apliques a una de las vacantes disponibles para trabajar en Marathon. ¡Ven con tu CV y pasa la voz!”, escribió el MTPE.

El personal que se requiere es reponedores (as), almaceneros (as), asesores (as) de ventas y cajeros Las personas interesada deben acudir al Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry n.° 655, en el distrito de Jesús María.

Usuarios reciben asesoría, orientación vocacional y acercamiento empresarial en los Centros de Empleo. (Andina)

Los requisitos para reponedores, almeceneros son tener disponibilidad para trabaj en horario rotativo, mínimo seis meses de experiencia en el perfl.