Congresista José Balcázar revela contacto con Vladimir Cerrón y trata de llamarlo en vivo: “Si le marco, él me contesta”

Fuente: Canal N

El congresista José Balcázar, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, reveló este jueves que mantiene comunicación directa con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha evadido al menos nueve operativos desde que está en la clandestinidad. “Creo que el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, no echarle la culpa a nadie. Desde luego, también la Policía”, declaró.

Durante una transmisión en vivo ante las cámaras de Canal N, el diputado afirmó que, si marcara en ese momento, Cerrón le contestaría. “No me comunico siempre con él, pero me llama. No hay ningún problema en comunicarse. El problema es que la Policía no lo llama”, agregó.

Balcázar también confirmó que el fugitivo mantiene su número telefónico habitual y sugirió que las autoridades podrían contactarlo si lo desearan. “Ellos también tienen el número original del señor Cerrón [...] Lo dejo a la imaginación periodística, que es muy buena”, dijo antes de retirarse entre risas.

Se trata del primer parlamentario que admite abiertamente una conexión con el líder de Perú Libre, quien lleva más de 300 días prófugo de la justicia luego de ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka.

Según el Ministerio Público, los implicados en el caso concertaron para proceder a la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato para la construcción del aeródromo regional. Por ese motivo, en febrero pasado el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de la Corte Superior de Junín condenó a Cerrón por colusión junto a otras seis personas.

El cambio en su discurso se da luego de varias críticas por parte de la población y entidades como el Ministerio de la Mujer.

“Yo tenía mucha amistad con Perú Libre. Cuando formé mi bancada fue con la anuencia de ellos, en el mejor momento que estaba el partido, no cuando estaba en bajada. Como mi bancada cerró, [...] me parece lo más lógico volver al partido de Vladimir Cerrón. [...] Somos muy amigos”, agregó Balcázar.

El legislador, hasta ahora miembro de la bancada de Perú Bicentenario —una formación constituida por integrantes de Perú Libre— desató una ola de repudio el año pasado durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, donde defendió que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

Según un informe de Panorama, la congresista Kelly Portalatino también se comunicó con Cerrón a inicios de 2024. Aunque ella niega actualmente dichos contactos, los mensajes divulgados expusieron que la parlamentaria escribió a Cerrón sobre temas “urgentes y fiscales”, y que incluso lo aconsejó a cambiar de ubicación y tomar precauciones.

Posteriormente, la diputada también sugirió continuar la conversación por Telegram, una aplicación con cifrado de extremo a extremo para chats secretos. Por este caso, el Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal, el cual puede ser sancionado con hasta seis años de cárcel. La pesquisa está a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal.

Fuente: Canal N

Coincidentemente, a mediados de julio, Portalatino denunció un presunto hackeo de su correo electrónico y “actividades sospechosas” en su domicilio en Lima. El exjefe de la PNP, Jorge Ángulo, insinuó que Palacio de Gobierno ha tenido injerencia en las investigaciones para capturar a Cerrón, pero la oficina de la presidenta Dina Boluarte replicó que la captura es tarea exclusiva de la PNP. Además, mencionó que Ángulo debió informar al juzgado sobre cualquier situación anómala.

La parlamentaria rechazó “categóricamente” las imputaciones en su contra relacionadas con el fugitivo y aseguró que, a la fecha, no habla con el líder de Perú Libre. “No puedo precisar desde cuándo. Ha sido una persecución política. El doctor y toda la militancia de Perú Libre no lo consideran prófugo, sino que está en mejor resguardo”, dijo.

“Esa es mi posición, nadie la puede quebrantar [...] Él tiene derecho a resguardar su vida, es asesoría de su abogado [...] Todos los que somos de izquierda vamos a ser perseguidos políticos [...] Me allano a todo tipo de investigaciones que se tengan que dar”, zanjó.