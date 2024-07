Yaco Eskenazi se convirtió en el ganador de ‘El Gran Chef Famosos’ y alzó la olla dorada

Yaco Eskenazi gana 'El Gran Chef Famosos'. | Latina

En una infartarte final de temporada, diferente a las que estamos acostumbrados, Brenda Carvalho, Santiago Suárez y Yaco Eskenazi se enfrentaron de principio a fin, desafiando a sus nervios y confiando en su talento culinario. En esta ocasión, los miembros del jurado no emitieron opinión al probar cada una de las preparaciones y recién se conoció al ganador al final de la jornada.

La tensión durante toda la competencia fue realmente de piel de gallina, pese a ello, ninguno se amilanó y no dudaron en dar lo mejor de sí. Esta vez, como antes se hizo, no se eliminó a uno de los participantes al conocer el tercer lugar, sino que los tres cocinaron durante toda la competencia.

Pese a lo complicada que fue la noche, Yaco Eskenazi, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, se consolidó como el ganador, dejando en segundo lugar a Santiago Suárez y con el tercer lugar, Brenda Carvalho. Al recibir la olla dorada, el excapitán de los leones dedicó unas emotivas palabras, pues no pudo ser acompañado por Natalie Vértiz en la final, debido a que ella es figura de América Televisión.

Yaco Eskenazi ganó la octava temporada de 'El gran Chef Famosos.

Antes de recibir su premio, el capitán histórico dio unas palabras. “Muy sorprendido de estar entre los dos. Yo sentía que Brenda era favorita. Giacomo, me diste una lección en dos palabras, que gracias a la vida lo tomé bien, ‘humildad de aprendiz”, mencionó emocionado.

¿Cómo fue la final de ‘El Gran Chef Famosos’?

En esta ocasión, la final del reality de cocina se desarrolló de una manera diferente. Para iniciar, los tres famosos se enfrentaron en una ‘gastrotón’, pero doble. Este tipo de competencia hace que tengan algunos pasos que cumplir y que en cada uno que logren hacer, llaman a los jueves para que le den el visto bueno antes de continuar.

En esta ocasión, los primeros platos fueron “Tiradito de langostinos en salsa de ají amarillo con mayonesa de palta y galleta de aceituna” y “Tataki de Bonito con salsa orienta y huancaína”. Aunque los nombres de los platillos los hacen sonar muy complejos, realmente es un proceso sencillo para los participantes que ya tiene experiencia en la cocina.

Durante la primera parte, los tres famosos demostraron estar muy parejos en la competencia. Los errores casi no se notaron y poco a poco continuaron avanzando. Evidenciando la tensión de la competencia, al momento de presentar su crema huancaína, Yaco Eskenazi perdió un poco la paciencia y respondió a Nelly Rossinelli señalando que no quería su aprobación si su plato no era perfecto.

Finalistas hacen apuntes para la gastrotón. | Latina

Para la segunda parte de la competencia, los participantes tendrán que preparar dos porciones de un plato libre. La dificultad está en que tendrán que preparar su propia pasta desde cero y además de ello cada participante recibirá una proteína para que sea la protagonista de su preparación. A Santiago Suárez le tocó Lomo de alpaca, Brenda Carvalho tendrá que cocinar con carne de cordero y Yaco Eskenazi con conejo.

La tensión se vivió al momento de preparar su propia pasta, pese a ello, todos continuaron la competencia hasta el final, dándolo todo. Todos lograron el objetivo: servir los dos platos que pidió el jurado.

En la última cena, los participantes se mostraron muy contentos con sus resultados. Cada uno agradeció todo lo aprendido durante la competencia y mencionaron que, pese a la presión, extrañarán estar cada noche en la cocina.

Segundo reto de la final: plato libre. | Latina