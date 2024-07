Pamela López presume arreglos florales de remitente desconocido tras separación con Christian Cueva

Pamela López recibe rosas en medio de su separación con Christian Cueva. (Composición: Infobae)

Fuertes revelaciones. Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva, ha vuelto a generar interés en las redes sociales al compartir una serie de publicaciones que han dejado a más de uno de sus fieles seguidores intrigado. En medio de su separación con el seleccionado nacional y de su paseo por tierras Trujillanas.

A través de Instagram, este domingo 21 de julio, Pamela compartió con sus fanáticos las imágenes de unos sorprendentes de dos regalos florales. Primero, mostró un ramo de tulipanes acompañados de un enigmático mensaje que decía: “La excepción”. Este gesto despertó la curiosidad, quienes no tardaron en especular sobre el remitente.

Muchos advirtieron que este nuevo presente sería del cantante Iván Villacorta, integrante de la agrupación de cumbia, ‘Los Villacorta’, quien en estos días se mostró muy cercano a la influencer. Otro sería posible candidato sería el popular ‘Cuevita’, quien se encuentra por tierras norteñas, y que podrían ser un mensaje directo para el ama de casa sobre la posibilidad de poder conversar.

“Para mí que es el cantante”, “El cumbiambero se los regaló para sacarle pica a Cueva”, “Ella mismo se los regaló que tanto será”, “Es de Cueva que quiere retomar su relación para no pagar la indemnización y llegar aún acuerdo”, “Es de Iván”, “De algún admirador, la señora es bien guapa y eso que tiene 4 hijos”, “Es de Cristián Cueva”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

Pero la sorpresa no terminó ahí. Ya que en una segunda publicación, López mostró una rosa azul procedente de una conocida florería, que también parece ser parte del detalle del misterioso galán. Junto a los videos, Pamela compartió un emoticón de una persona pensativa, sugiriendo que ni ella misma sabía quién le había enviado las flores.

Como se sabe, la rosa azul, es un símbolo conocido por representar un ‘amor imposible’, detalle que agregó una capa más de misterio a la situación, dejando a todos con más preguntas que respuestas.

Pamela López niega romance con Iván Villacorta

La intriga creció cuando Pamela Franco, esposa del cantante Christian Domínguez, se encontraba de gira por Europa. Esto llevó a algunos a preguntarse si el gesto romántico que él hizo tenía relación con su ausencia, ya que “Aladino” también estaba en Trujillo. Como se recuerda, la separación se produjo justo después del cumpleaños de la cumbiambera.

Mientras otros especularon sobre posibles admiradores secretos, lo cierto es que la trujillana no ha dado pistas claras sobre el remitente, manteniendo el misterio y la curiosidad de sus seguidores. Vale indicar que, Pamela López ya había descartado previamente cualquier romance con Iván Villacorta, cantante de la agrupación ‘Los Villacorta’.

Sobre esto, López dejó en claro que no habrá romance entre ambos. “Lamento que especulen con algo que, literalmente, solo genera morbo y decepción de malas intenciones disfrazadas”, expresó la aún esposa de Cueva. Por su parte, Villacorta no ha hecho más declaraciones, secundando así lo aclarado por su amiga.

Christian Cueva habría enviado rosas azules a Pamela Franco

Durante una edición del programa ‘América Hoy’, la conductora Janet Barboza hizo una afirmación sorprendente: el futbolista Christian Cueva habría enviado rosas azules y vino a Pamela Franco, sugiriendo un interés romántico no antes revelado.

“Janet me escribió hace una semana y me contó sobre las rosas azules. Inmediatamente, informé a Pamela López sobre la situación, aunque no había pruebas suficientes que confirmaran que fueran de Christian Cueva,” declaró Brunella Horna durante el programa, agregando que había contactado a Pamela López al respecto.

Pamela Franco aclara si situación sentimental con Christian Cueva.