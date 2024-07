Kurt ‘Metiche’ Villavicencio se molesta con dalinas de Nubeluz por no asistir a su programa: “Aquí en Panamericana empezaron”

Kurt ‘Metiche’ Villavicencio se molesta con dalinas de Nubeluz por no asistir a su programa. (Video: X RicLatorre)

En un reciente incidente, Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, mostró su descontento con las dalinas de Nubeluz, Almendra Gomelsky, Xiomy Xibillé y Lily Braun. Durante su programa, ‘Todo se filtra’, Villavicencio reveló que las dalinas se habían demorado en acreditarlos para cubrir su show de despedida.

Según informó el propio conductor, “parece que nos han agarrado una alergia. Ya no recuerdan que aquí en Panamericana empezó Nubeluz y durante seis años y si tienen muchas cosas materiales es gracias a Nubeluz”.

Además, Villavicencio recordó que la relación entre su programa y las dalinas no siempre ha sido la mejor, ya que no le han otorgado entrevistas en diversas ocasiones. “Incluso muchas veces se les ha invitado aquí, pero nunca han dado una respuesta”, comentó ‘Metiche’.

Según comentó el conductor de Panamericana TV, ellos se comunicaron con Almendra Gomelsky y no recibieron respuesta alguna, excepto para una entrevista breve en el noticiero del mediodía y su asistencia al programa de Andrés Hurtado.

Kurt ‘Metiche’ Villavicencio se molesta con dalinas de Nubeluz por no asistir a su programa.

Almendra Gomelsky se incomodó con pregunta sobre Nubeluz

El conductor también mencionó un episodio en el cual una reportera de su programa consultó a Almendra Gomelsky sobre la película de Nubeluz en América Televisión, lo que habría generado incomodidad en ella. “Cuando nuestra reportera del pueblo fue buscarlas al otro canal, les incomodó la pregunta sobre la película de Nubeluz. Almendra puso cara de pocos amigos”, relató Villavicencio.

Pese a estas tensiones, Villavicencio aseguró estar dispuesto a cubrir la despedida por los 34 años de Nubeluz. “Hasta el día de ayer no estábamos invitados a la cobertura (...) parece que nos han agarrado una alergia”, enfatizó el conductor.

¿Qué dijeron las dalinas ante la película sobre Nubeluz?

Tal como lo comentó Kurt Villavicencio, un reportero de su programa consultó a las dalinas acerca de la película “Sube a mi nube”, basada en la historia de Nubeluz, donde también se dice abordarán el fallecimiento de la dalina Mónica Santa María. Acerca de ellos, Xiomy Xibillé y Lily Braun señalaron que no sabían de tema.

“Realmente no sabemos mucho de la película. Hemos oído lo que ustedes han oído, pero no somos parte ni del elenco ni de la historia, no sabemos”, comentó Xiomy; mientras Lily explicó que espera que la historia mantenga la esencia del programa inicial.

Almendra Gomelsky y su opinión acerca de ‘Sube a mi Nube’, la película de ‘Nubeluz’. Panamericana TV: 'Todo se Filtra'.

“Lo único que puedo decir es que de lo poco que hemos escuchado, pensamos siempre que ojalá que lo que hagan, sea lo que sea, que mantengan la linda energía, la pureza y el respeto que se merece Nubeluz”, subrayó Braun, dejando entrever una preocupación por el legado que deja el programa infantil y que se debe mostrar un alto nivel de respeto.

Sin embargo, fue Almendra Gomelsky quien se mostró más incómoda con la pregunta y por ser consultada por su participación en mencionada película. “Ni siquiera la he visto, no puedo prestar atención a algo que no he visto...”, logró decir antes de ser llevada por su equipo de prensa a su vehículo.

Almendra Gomelsky revela por qué no está en película de Nubeluz

La actriz Almendra Gomelsky, una de las dalinas más queridas del programa infantil Nubeluz, reveló los motivos por los que decidió no participar en la película peruana ”Sube a mi Nube” dirigida por Sergio Barrio. En una reciente aparición en el programa de televisión ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, Gomelsky explicó que la producción la contactó, pero ella rechazó la oferta debido a diferencias sobre el tratamiento de ciertos temas relacionados con el programa original de Panamericana TV, que se emitió en la década de 1990.

Gomelsky también expresó su esperanza de que el director y los productores hayan tratado con respeto la memoria de su compañera Mónica Santa María, quien falleció en septiembre de 1994 tras suicidarse en su casa en La Molina. La noticia de su muerte generó una gran conmoción en el país y entre los seguidores del programa, dejando una marca significativa en el ámbito artístico y mediático peruano.

Almendra Gomelsky reveló por qué no aceptó ser parte de la película de ‘Nubeluz’. América TV.

“Pero yo espero que como son personas que admiro, los quiero los que están detrás de la película, que le hagan con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre de Nubeluz. Al final, todavía la película no sale, no lo sé”, indicó.

La película ”Sube a mi Nube”, protagonizada por las actrices Silvana Cañote y Alessa Esparza, busca retratar la historia del programa que marcó a una generación en los años 90. La trama se centra en las vidas de Mónica Santa María y Almendra Gomelsky, y pretende capturar la esencia del popular show infantil.