Este 15 de julio, en su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina compartió un conmovedor reportaje sobre la vida y muerte de Mónica Santa María, exintegrante de ‘Nubeluz’. Medina recordó a la icónica ‘dalina chiquita’ con palabras que resonaron profundamente en la audiencia, recordando su lucha contra la depresión y su trágica muerte hace 30 años.

“La dalina chiquita, la dalina que solía decir a los niños que vivir era lo más importante, que solo por estar vivos debíamos estar siempre contentos, no pudo con la tristeza infinita que la invadía. No pudo lidiar con la ‘espada de Damocles’ que siempre fue en su vida la depresión,” expresó Medina.

La conductora destacó la lucha interna de Mónica Santa María, quien a pesar de su éxito y fama con uno de los programas infantiles más sintonizados, no pudo vencer sus propios demonios.

Magaly Medina recordó a Mónica Santa María: “La Dalina más bonita no pudo combatir sus demonios internos”. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Esa enfermedad terrible que, si no es tratada a tiempo, puede causar los mismos estragos que en esta dalina chiquita, la dalina más bonita que tenía la televisión en esa época. Siempre recordaremos su mirada y su rostro angelical, pero ella no pudo con sus demonios internos, no pudo combatirlos,” añadió con tristeza.

Medina también mencionó las dificultades que enfrentó Mónica debido a la fama, las giras y el asedio de los fans, factores que hicieron aún más complicado su manejo de la depresión. “Finalmente, sucumbió una noche en que todo se hizo muy oscuro y no pudo manejar a esos demonios que vinieron a visitarla. Que descanse en paz la dalina chiquita. 30 años ya, y recuerdo como si fuera ayer el día que ella murió,” concluyó la figura de ATV, dejando un mensaje de reflexión sobre la importancia de tratar la depresión.

Las emotivas palabras de Magaly Medina recordaron a la audiencia la fragilidad de la vida y la importancia de la salud mental, honrando la memoria de Mónica Santa María, quien sigue siendo recordada con cariño por todos aquellos que crecieron viéndola en ‘Nubeluz’.

Almendra Gomelsky explica su ausencia en la película de ‘Nubeluz’

Hace poco, la conductora Almendra Gomelsky, una de las figuras más emblemáticas del exitoso programa infantil ‘Nubeluz’, ha explicado por qué decidió no participar en la nueva película ‘Nubeluz’ basada en el icónico show. En una reciente entrevista en el programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’ por América TV, Gomelsky compartió su perspectiva sobre la propuesta cinematográfica.

La actriz había mostrado su incomodidad al revelar que no había tenido la oportunidad de ver el teaser ni había escuchado detalles sobre la cinta protagonizada por las actrices Silvana Cañote y Alessa Esparza. Sin embargo, el sábado 8 de junio, la presentadora decidió pronunciarse públicamente acerca del proyecto.

Almendra confirmó que la producción de ‘Sube mi Nube’ la había contactado antes de la pandemia con la idea de realizar la película. Sin embargo, ella decidió no participar debido a desacuerdos con el enfoque que se le iba a dar a ciertos temas en la historia del programa que se transmitió por Panamericana TV en 1990. “Ellos me llamaron, antes de la pandemia inclusive, que estaban con la idea de realizar esta película. Me contaron un poco de lo que querían hacer, me pidieron la ayuda para la difusión de la película y yo le dije que no estaba interesada, no me interesaba el enfoque que le estaban dando”, explicó la actriz.

A pesar de su negativa, Alemendra Gomelsky expresó sus mejores deseos para el equipo detrás del proyecto. “Pero yo espero que, como son personas que admiro y quiero a los que están detrás de la película, que la hagan con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre de Nubeluz. Al final, todavía la película no sale, no lo sé”, indicó.

