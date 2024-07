‘Metiche’ indignado por contenido de cono de Nubeluz que cuesta 72 soles: “¿Qué es esto?”. | Todo se Filtra.

En la última edición del programa ‘Todo se filtra’, Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, sorprendió a los espectadores al abrir un cono de Nubeluz en vivo. La intención era verificar las quejas de varios internautas que se sentían estafados tras pagar 72 soles por este objeto de merchandising. La crítica principal radica en que el contenido del cono no justifica su alto precio.

Villavicencio, conocido por su estilo sarcástico, mostró en vivo lo que contenía el cono de Nubeluz. “Hay un crazy fishing, un jueguito, pretzels, un refresco de fruta, dos mousse, unas papitas, galletas de municiones, chocolatitos, frunas, caramelos, lentejitas, tres paquetes de galletas... ¡¿Qué es esto?! ¡¿Manjar blanco en tubo?! Yo pensé que iba a ser más grande!?”, exclamó, evidenciando su sorpresa y descontento con los productos incluidos.

Durante la transmisión, ‘Metiche’ no dudó en criticar el contenido del cono, comparándolo desfavorablemente con una piñata. “Esto no cuesta 72 soles, a lo mucho habrá 25 soles (en el contenido del cono de Nubeluz). El cono vale por las firmas impresas de Alemandras, Lily y Xiomy”, añadió de manera sarcástica, sugiriendo que el precio inflado se debe únicamente a las firmas de las Dalinas impresas en el cono.

Kurt Villavicencio indignado con contenido de la caja de Nubeluz. (Foto: Captura de Todo se Filtra)

El descontento no solo se manifestó en el programa de Villavicencio. Un usuario de TikTok compartió su decepción al comprar el cono de Nubeluz, señalando que pagó 72 soles, incluyendo el servicio de entrega, solo para encontrar dulces que no justificaban el costo. “No sé cómo llamarle a esto”, comentó mientras mostraba las golosinas recibidas. Además, criticó que las firmas de las Dalinas impresas en el cono no eran originales. “Miren la calidad de golosinas que me han puesto aquí”, expresó, sumándose a las críticas de otros seguidores de Nubeluz.

Este descontento ha resonado entre muchos seguidores del programa, quienes también han expresado su desacuerdo con el precio del cono. Las redes sociales se han llenado de comentarios negativos, cuestionando la calidad y el valor del producto ofrecido.

Kurt Villavicencio indignado con contenido de la caja de Nubeluz. (Foto: Captura de Todo se Filtra)

¿Cuál es el precio real de los conos?

Un usuario en TikTok expresó su descontento tras realizar una comparación detallada de los productos incluidos en el cono de Nubeluz con su valor real. Según su cálculo, el costo total de las golosinas ascendía a 19.40 soles, muy por debajo de los 65 soles pagados. Esta disparidad ha generado un gran debate entre los consumidores, muchos de los cuales han cuestionado la estrategia de precios utilizada por el evento.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con numerosos usuarios manifestando su negativa a comprar el cono. “Sinceramente en cada cono habrá 7.00 a 10.00 soles bien calculado”, “Lo irónico es que la gente lo compra”, “Ahí no hay ni 20 soles”, fueron algunas de las reacciones. Este descontento generalizado subraya una percepción de sobreprecio que podría afectar negativamente la imagen de la marca Nubeluz y su capacidad para mantener la confianza de sus seguidores.