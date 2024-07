Retiro AFP: ¿Hasta cuándo se puede solicitar las 4 UIT? No será el 17 de agosto

¿Se podrá solicitar el retiro AFP el sábado 17 de agosto? Esto es lo que se sabe. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Difusión

El periodo libre para solicitar hasta 4 UIT (S/20 mil 600) como retiro de AFP empezó el pasado martes 2 de julio. Así, según detalló en su momento la Asociación de AFP, este plazo para pedir este monto se extiende hasta el 17 de agosto.

Sin embargo, el horario detallado para pedir el retiro AFP revela que el mismo 17 de agosto no sería posible hacer el pedido de hasta 4 UIT. ¿Por qué sería así?

¿Hasta cuándo puedo solicitar AFP?

El periodo libre para pedir el retiro AFP, sin seguir un cronograma ordenado por el último dígito del DNI, va desde el 2 de julio hasta el 17 de agosto. Sin embargo, como se conoce, hay un horario disponible para pedir retirar estos montos, pero que no solo solimitaría a horas, sino a días de la semana.

Tal como detalló la Asociación de AFP, se podrá pedir este retiro de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm. A causa de esto, entonces, no se podrá pedir el retiro AFP el mismo 17 de agosto, dado que cae sábado y el horario de la AFP no lo permitiria. Así, el último día para solicitar hasta las 4 UIT sería el viernes 16 de agosto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., según el horario establecido por las empresas de AFP.

La SBS, por su parte, respondió a Infobae Perú, en su momento sobre esto. Señalaron que, “de acuerdo con la Ley y el procedimiento operativo, el sábado 17 de agosto es el último día para que los afiliados presenten su solicitud de retiro”, a pesar de que el horario que reveló la Asociación no lo contempla.

Solicitar AFP e incluir descuento de sueldo de julio

Si como muchos, te encuentras esperando que te descuenten tu AFP con el sueldo de julio —el 10% de tu salario va a este fondo—, a fines de este mes, para poder solicitar un mayor monto, podrás registrar este pedido luego de que veas este aporte en tu cuenta de fondo de pensiones. Si te descuentan al final del mes, el jueves 1 de agosto ya podrías hacer esta solicitud.

Sin embargo, debes revisar que se te haya incluido este aporte efectivamente, dado que algunas empresas están regularizando algunos pagos AFP a sus empleados. Para eso deberás ingresar a tu cuenta de la AFP en la que te encuentras y revisar los movimientos y ver si existe un pago del mes de julio que corresponde al 10% de tu sueldo.

LINK para solicitar y dar seguimiento : https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido paray dar

Horario para solicitar y dar seguimiento: lunes a viernes de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

¿Cuándo recibiré mi primer pago?

Si solicitas tu retiro AFP el 1 de agosto, el primer depósito (hasta 1 UIT o S/5.150) te debe llegar máximo el miércoles 28 de agosto. Para saber, si solicitas los días siguientes, solo deberás seguir sucesivamente la fecha, tal como detalló la SBS a Infobae Perú.

Solicitud 1 de agosto ➜ primera UIT miércoles 28 de agosto

Solicitud 2 de agosto ➜ primera UIT jueves 29 de agosto

Solicitud 5 de agosto ➜ primera UIT lunes 2 de septiembre

Solicitud 7 de agosto ➜ primera UIT martes 3 de septiembre

Y así sucesivamente...

Pero si quieres saber todas las fechas, así como el depósito de todas las UIT (la segunda, la tercera y la cuarta), puedes chequear el gráfico que realizó Infobae Perú. (Recuerda que si ya recibiste tu primera UIT, solo deberás sumar 30 días calendario a esa fecha por cada UIT faltante, para saber la fecha máxima en que te deben desembolsar).