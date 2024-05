Solicitar retiro AFP: Horario para pedir hasta S/20 mil 600 (4 UIT) en el LINK oficial

Este lunes 20 de mayo empieza el séptimo retiro AFP. Ten a la mano el link, cronograma, horario y más información para acceder a hasta S/20 mil 600. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

El séptimo retiro AFP empieza hoy lunes 20 de mayo, que es la fecha en que, según la misma Asociación de AFP, se activará el ingreso de las solicitudes en el LINK https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido. Así, los primeros que podrán pedir que se les desembolse hasta S/20 mil 600 (4 UIT, el máximo) de sus cuentas de pensiones privadas serán aquellos cuyo número de DNI o documento de identidad termine en 1.

Estos también tendrán la opción de solicitar el retiro el día siguiente, el martes 21 de mayo, y el martes 18 de junio. Luego de esto tendrán desde el martes 2 de julio hasta el sábado 17 de agosto para pedir libremente también estos montos. Sin embargo, deben tener en cuenta que solo podrán hacer este trámite en un horario específico al día que ha establecido la Asociación de AFP.

Retiro AFP: el horario de solicitud

Para poder ordenar las solicitudes de AFP que harán miles de afiliados durante el cronograma que la Asociación de AFP ha publicado, esta entidad también ha detallado un horario en que se podrá realizar estos pedidos.

La ley del retiro AFP solo permite que se presenta una única vez la solicitud para sacar hasta 4 UIT, pero esto se podrá hacer en tres fechas dedicadas y en otras libres. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Jhonel Rodríguez Robles/

Así, el cronograma con tres fechas para cada afiliado, según su último dígito de DNI u otro documento, regirá con el siguiente horario:

Horario de solicitud AFP: Lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Asimismo, recuerda que este será el cronograma que rige para hacer el trámite del pedido para que te desembolsen hasta S/20 mil 600 (4 UIT), que tiene fechas por DNI y que incluye un periodo libre:

Si tu DNI termina en 1 , podrás registrar tu solicitud el 20 y 21 de mayo , y el 18 de junio

Si tu DNI termina en 2 , podrás registrar tu solicitud el 22 y 23 de mayo , y el 19 de junio

Si tu DNI termina en 3 , podrás registrar tu solicitud el 24 y 27 de mayo , y el 20 de junio

Si tu DNI termina en 4 , podrás registrar tu solicitud el 28 y 29 de mayo , y el 21 de junio

Si tu DNI termina en 5 , podrás registrar tu solicitud el 30 y 31 de mayo , y el 24 de junio

Si tu DNI termina en 6 , podrás registrar tu solicitud el 3 y 4 de junio , y el 25 de junio

Si tu DNI termina en 7 , podrás registrar tu solicitud el 5 y 6 de junio , y el 26 de junio

Si tu DNI termina en 8 , podrás registrar tu solicitud el 10 y 11 de junio , y el 27 de junio

Si tu DNI termina en 9 , podrás registrar tu solicitud el 12 y 13 de junio , y el 28 de junio

Si tu DNI termina en 0, letra u otro , podrás registrar esta solicitud el 14 y 17 de junio , y el 1 de julio

La solicitud podrá ser presentada libremente del martes 2 de julio al sábado 17 de agosto.

La rentabilidad de las AFP ya ha bajado anteriormente, pero hay opiniones divididas sobre si bajará más o subirá cuando se den los desembolsos. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Paso a paso para registrar tu solicitud

Si tu DNI u otro documento termina en el numeral 1, desd hoy podrás ingresar tu solicitud para acceder a tus fondos de AFP. Aquí te decimos el paso a paso para que no te equivoques:

Paso 1: Debes ingresar tu número de DNI o el documento que solicita la entidad

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 2: La Asociación de AFP te pide pensar antes de ingresar tu solicitud.

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 3: En la web te indican cuál es el monto que tienes disponible para retirar

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 4: Aquí debes validar tu identidad y para ello te solicitan la clave con la que accedes a la web de tu AFP

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 5: Luego de verificar, te indican que sí accedes al retiro y procede al ingreso de tu solicitud

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 6: Ingresa tus datos completos desde el lugar de destino del retiro, lugar de residencia y los datos del banco donde harán el depósito

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

Paso 7: Finalmente, habrá un paso donde deberás confirmar tus datos y posteriormente se creará tu solicitud AFP, por lo que es importante guardar el número para hacerle seguimiento.

Paso a paso para ingresar tu solicitud de retiro de los fondos de tu AFP

¿Cuándo no se podrá solicitar AFP?

Dadas las fechas del cronograma y el horario para solicitar hasta 4 UIT (S/20 mil 600), determinado por la Asociación de AFP, hay algunos días y horas en que no se podrá hacer el trámite para pedirlo.

Es decir, no podrás solicitar tu retiro antes de las 8 a.m., ni luego de las 6 p.m. Sin embargo, además, no podrás hacer el trámite en el LINK ni los sábado ni los domingos, ni en feriados —el próximo es el viernes 7 de junio—.

Si bien hay fechas ya determinadas hasta el 1 de julio, desde el martes 2 de ese mes se debería tener en cuenta estas restricciones, en el periodo ‘libre’ del cronograma. Sin embargo, este señala que el sábado 17 de agosto se podría pedir AFP, pero el mensaje de la Asociación de AFP señala que solo se podrá solicitar de lunes a viernes. Esto, a pesar de que la SBS informó a Infobae Perú que “de acuerdo con la Ley y el procedimiento operativo, el sábado 17 de agosto es el último día para que los afiliados presenten su solicitud de retiro”.

Si vas a registrar una solicitud de retiro, la Asociación AFP recordó los datos que debes tener a la mano para que todo sea más rápido y fácil. (Andina)

¿Cómo solicitar tu AFP?

Si vives en el Perú, necesitarás tener a la mano estos datos para retirar tu AFP:

Documento Nacional de Identidad ( DNI ).

Clave web .

Domicilio, correo electrónico y celular.

Número de cuenta bancaria en unas de las siguientes entidades (esta debe estar a tu nombre, no mancomunada y en soles): BanBif, Banco de Comercio, Banco Falabella, Banco GNB, Banco Ripley, BBVA, BCP, Caja Huancayo, Caja Sullana, Interbank, Scotiabank

En cambio, si vives en el extranjero necesitarás estos otros datos para solicitar tu AFP:

Documento Nacional de Identidad (DNI), clave web, domicilio, correo electrónico y celular.

Datos tu cuenta bancaria en el extranjero, como el nombre del banco y ciudad origen, y nombre con el que estás registrado en el banco. Tipo de moneda y de cuenta, y nro. de cuenta. Imagen de un documento bancario que acredite que la cuenta es tuya. Códigos: 1) SWIFT o BIC, 2) ABA O IBAN y 3) CLABE O Transit number. Además, para cuentas de Chile, el RUT; Argentina, el CBU; y Australia, el BSB.

Si tu banco tiene un intermediario en Perú para las transferencias : nombre, país, ciudad, nro. de cuenta y nro. SWIFT o ABA del banco intermediario.

Todos los datos en mención se lo puedes pedir a tu banco.

Máximo el viernes 14 de junio, los primeros afiliados podrán obtener su primera UIT del séptimo retiro AFP en 2024. Pero inclusive los montos podrían llegar antes. - Crédito Composición Infobae/Andina

La primera UIT llegará máximo el 14 de junio

Dado que el lunes 20 de mayo se activará el link de la página https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido, miles de afiliados podrán solicitar ya ese día hasta S/20 mil 600 de lo que tengan en sus cuentas AFP. Pero los desembolsos se harán hasta en cuatro armadas y el primero de estos llegará máximo el viernes 14 de junio (para los que hagan su solicitud el 20 de mayo).

Esto significa que el primer desembolso de S/5.150 (1 UIT) llegará antes de los 30 días calendario que resalta la SBS en su reglamento. Pero, según reveló esta misma entidad a Infobae Perú, este menor plazo máximo (aproximadamente 25 días calendario o 18 días útiles), aplicará para cada primer desembolso de todas las solicitudes que realicen los afiliados.