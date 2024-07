La historia del atleta de Huancayo que corrió hasta Lima por atención médica evidencia la desatención del Minsa en Perú

Atleta de Huancayo corre hasta Lima para suplicar ayuda médica para su hermano | Video: ATV Noticias

Hace unos días, el atleta Carlos Rubén Casallo Lozano, en un acto de amor y desesperación, cogió unas pocas pertenencias y algo de alimento para dejar su hogar en Huancayo, región Junín, y emprender una carrera de más de 380 kilómetros hacia Lima. Su objetivo era claro y estaba decidido, si es posible rogar a los médicos y a las autoridades del gobierno de Dina Boluarte, que su hermano reciba la atención médica necesaria para salvar su vida.

A Carlos, quien es un maratonista que ha ganado medallas en varias competencias a nivel nacional, le causó dolor ver cómo la salud de su hermano de 32 años se iba deteriorando cada vez más por una presunta negligencia médica en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo.

“Hace cuatro meses lo operaron de quistes en el hígado. Producto de eso, le hicieron después de dos meses otra intervención porque ya estaba produciendo ascitis. De esa ascitis, hace como tres semanas, tuvo una recaída, ya no con la ascitis en sí, sino con una infección en el hígado producto de la misma”, contó en ATV Noticias.

Los hermanos Casallo Lozano solo se tienen el uno al otro. Su madre falleció cuando ambos solo tenían 8 y 10 años de edad. El hermano mayor de Carlos fue quien, pese a ser también un niño, tuvo que hacerse responsable de ambos. Ese fuerte lazo de amor que hay entre ambos, fue el que le impulsó al deportista a correr durante tres días desde Huancayo a Lima (desde el 12 hasta el 14 de julio) porque le dijeron que en su provincia no hay médicos capacitados que puedan salvar la vida de su hermano.

“Lo he llevado de un médico a otro y nunca me dieron respuesta. Una doctora me dijo: ‘sabes qué señor, acá no hay buenos doctores. A tu hermano simplemente lo han manoseado, porque yo no entiendo por qué al hígado no lo han saturado. Producto de la operación, está saliendo la ascitis y de la ascitis, está produciendo la infección. Dios quisiera que no llegue a una infección generalizada’”, mencionó.

Ante la falta de celeridad para el proceso de referencia a un hospital de Lima y la falta de recursos monetarios, Carlos dejó a su esposa y sus dos menores hijas en Huancayo, cogió sus zapatillas, sus medallas, una botella de quacker y frutos secos para iniciar su recorrido a trote hasta el Ministerio de Salud (Minsa) en Lima.

Según contó, la preocupación por salvar de su hermano fue tan grande que ni siquiera sintió el frío de Ticlio, ni el temor a las deterioradas y abandonadas carreteras que atraviesan los andes peruanos. Cuando llegó a Lima, pernoctó por varias noches en las calles pese al intenso frío de invierno, a la espera de las 06:00 de la mañana para ingresar al Hospital Dos de Mayo, Hospital Rebagliati, Hospital Almenara y pedir que recibieran a su hermano, incluso acudió a las instalaciones del Minsa en Jesús María para pedir ayuda, pero no obtuvo una respuesta de forma inmediata.

El noticiero, donde Carlos expuso su situación en el que suplicó a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros y congresistas que le ayuden a que su hermano sea atendido por especialistas en Lima, fue transmitido el 18 de julio. Recién ese día, César Vásquez, titular del Minsa, se puso en contacto con el maratonista y de inmediato se gestionó el traslado del paciente hasta el Hospital Dos de Mayo.

Carlos Casallo Lozano es un atleta de 30 años, nacida en Huancayo. Corrió desde su provincia hasta Lima para salvar la vida de su hermano de la precariedad del servicio de salud en las provincias peruanas | Foto composición: Infobae Perú / Facebook Carlos Casallo / ATV Noticias

“No quiero que mi hermano se muera. Quiero que de una vez lo traigan aunque sea en helicóptero y que lo operen de inmediato, porque allá ya no lo quieren intervenir. Allá simplemente lo están automedicando, solo le están dando pastillas para que se calme. (...) No quiero que sufra, está debilitado, delicado. En Huancayo, me han pedido los doctores una serie de ecografías, rayos X. No le encuentran nada”, lamentó.

El atleta reveló también que vivió una situación similar hace algunos años cuando su esposa estaba embarazada. Una posta de su localidad la derivó a un hospital de Lima para que le practicaran una cesárea que no podían realizar allí. En esa oportunidad, también tuvo que ir corriendo hasta Lima por falta de recursos. Lamentablemente, los médicos terminaron extrayéndole el útero a la paciente, por lo que hasta ahora debe permanecer medicada.

Carlos pidió además la ayuda de las empresas privadas y del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para que lo apoyen en su vida profesional como atleta y llegar a concursar en los Juegos Bolivarianos, debido a la difícil situación económica que enfrenta. Detalló que solicitó ayuda tanto como deportista como en su profesión de mecánico automotriz en el municipio de su localidad, pero también le negaron el apoyo.

La salud en las regiones del Perú

El Perú es uno de los países con los peores sistemas de salud, y ello ha quedado reflejado durante la pandemia de conoronavirus e incluso durante las gestiones del dengue, una enfermedad habitual en el país. La falta de una infraestructura médica adecuada, la escasez de profesionales capacitados, la limitada disponibilidad y alto costo de medicamentos, la falta de preparación del gobierno y el bajo índice de atención sanitaria reflejan profundas deficiencias en el sistema de salud peruano.

Este y otros medios peruanos han hecho público las precarias situaciones que enfrentan los peruanos para acceder a una cita médica, a una atención por emergencias en hospitales o a las medicinas en las farmacias del Minsa. Solo en Lima, que es la capital que alberga a los establecimientos de salud más “completos”, las personas afiliadas al SIS deben realizar colas por varias horas para que un médico especialista pueda atenderlos, esta es solamente una de las tantas travesías que pasan los peruanos.

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales y postas del Minsa causan un gasto de hasta 900 soles en las familias peruanas | Foto composición: Infobae Perú

Y si así es en la capital, en las regiones más pobres como Huancavelica, Pasco, Ayacucho, etc, la situación es peor. Las personas de provincias caminan por horas y esperan hasta meses para ser atendidos. Las postas de salud, los centros médicos y hospitales regionales carecen de una buena infraestructura, ambulancias operativas, un trato humano y amable, medicinas, profesionales capacitados para cada área de la salud, e incluso agua y desagüe en los establecimientos.

La situación del atleta peruano Carlos Rubén Casallo Lozano evidencia una vez más cuan desatendida se encuentra la salud en el Perú, pese a los múltiples cambios que se han dado en el Congreso y en el Ejecutivo para abarcar esta problemática de tantos años que parece no tener fin y que incumple el derecho a la salud de los más de 34 millones de peruanos.

Peruanos como Carlos no solo se enfrentan a una búsqueda de recursos para costear medicamentos o un pasaje a Lima para recibir atención médica, sino que además deben buscar la manera de poder costear alimentos y el alquiler de alguna habitación, o en los casos más extremos, encontrar un espacio en la calle para pasar la noche mientras se espera días, semanas y hasta meses para que un familiar sea atendido, hospitalizado, operado o dado de alta.