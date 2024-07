Yarita Lizeth, ‘La chinita del amor’: sus inicios en su carrera artística, la amistad con el doctor Fong y su historia de amor

La popular 'Chinita del Amor' afirmó que no tiene ninguna comunicación con el doctor Víctor Barriga Fong, acusado por mala praxis contra la 'Muñequita Milly'. (Video: Paula Elizalde)

Yarita Lizeth Yanarico Quispe es una cantante de música vernacular que desde muy pequeña se sintió inclinada por el canto en su ciudad natal de Juliaca, en Puno. Actualmente, gracias a su talento, esfuerzo y constancia, ha impactado en muchos corazones de sus seguidores que viven no solamente en Perú, sino también en Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador.

La intérprete, de 39 años, ofreció una entrevista a Infobae Perú, contando detalles de su vida personal; cómo inició en el mundo del huayno sureño que ya tenía grandes exponentes como Sonia Morales y Dina Paucar.

Además, cómo llegó el amor a su vida en manos del ciudadano sueco Patric Lundberg y el vínculo que tiene actualmente con el médico cirujano Víctor Barriga Fong, quien es acusado del fallecimiento por una mala praxis de la ‘Muñequita Milly’.

Yarita Lizeth dio una entrevista a Infobae Perú. Fotos: Infobae Perú- Paula Elizalde.

Sus inicios como cantante

La popular ‘Chinita del amor’, como la conocen sus fans, comenzó en el mundo vernacular, desde muy niña. Contó que se percató que tenía un gran talento para el canto cuando le cantaba a las ovejitas de su abuelita en un pueblo recóndito de Puno.

“Para cuidarlas tenía que estar alerta de los perritos que no se llevará a las ovejas y por cada oveja pérdida me ganaba mi chicote, era mi temor... se me hizo una costumbre cantarles”, manifestó.

A diferencia de otras chicas, que fueron a academias o escuelas de canto, Yarita aprendió a cantar escuchando la radio y cantando las alabanzas en la iglesia que asistía junto a su familia adventista.

Luego de unos años, la intérprete tenía la idea clara de grabar un disco, pero como no tenía los medios económicos viajó a Puerto Maldonado a trabajar como ayudante de cocina para ahorrar y pagar la producción de su primer material discográfico en Lima.

“Por un año trabaje en una empresa y junté cerca de 5 mil soles. No gastaba en nada para ahorrar, poder viajar a Lima y grabar mi disco. No tenía apoyo familiar y tomé el ejemplo de mis hermanos, ellos trabajaban y estudiaban a la vez. Quería cumplir mi sueño de grabar un disco”, indicó.

Con su primer disco grabado, regresó a Juliaca, pero no tuvo el éxito que esperaba. De pronto los contratos eran más frecuentes en Bolivia y, por eso, se tuvo que mudar a la Paz. Paradójicamente, se hizo, primero famosa en Bolivia que en Perú.

“Luego de cuatro años, llegué a Lima. La primera vez que canté fue en el local Huarocondo en San Juan de Lurigancho. No sabía si cantar, llorar o saltar. Estaba súper emocionada de cantar en Lima, pero no fue fácil. Al principio nadie sabía mis canciones, pero en Bolivia todos bailaban”, detalló.

Yarita Lizeth en sus inicios. Instagram

Sin embargo, cuando estaba alcanzando el éxito, falleció su hermana Mayumi: dejó de existir tras perder la batalla contra el cáncer.

“Le detectaron leucemia, mi hermanita menor también estaba incursionando en el canto, había grabado un disco”, recordó.

Yarita Lizeth rememoró cuando le comunicaron que su hermanita acababa de fallecer; estaba por subir al escenario y realizar un concierto en Sucre, en Bolivia. “Extraño mucho su presencia, ella es mi ángel junto a mi madre, a quien perdí a los 15 años. La recuerdo y en muchas situaciones difíciles, la invoco y me ayuda”, confesó.

Muchas veces se quiso rendir y tirar la toalla, la primera vez fue cuando, a los 15 años, falleció su madre, producto de un cáncer. Luego después de 10 años perdió a su hermana de la misma enfermedad. Pero ella siguió adelante por su público y por su carrera.

Yarita Lizeth pasará a la fila de las casadas.

Fue víctima de extorsionadores

Otro momento complicado fue cuando Yarita fue víctima de delincuentes, quienes habían seguido sus pasos, conocían el lugar donde se quedaba en Lima y cuánde eran sus siguientes presentaciones. Su familia temía lo peor y por eso le prohibió realizar sus shows de ese fin de semana.

“Vinieron dos varones al hotel para amenazarme. Cuando estaba por de salir del hotel, mis hermanos me dijeron que había unos hombres que tenían armas, un croquis, mi foto, todo. Tenía tres eventos en diferentes distritos y no los pude hacer”, expresó.

En esos momentos difíciles, Yarita se aferró a su familia, fans y del público. “Mi mejor terapia es tener a mi familia y sentirme muy fuerte. Muchas personas te van a decir de todo, pero lo más importante es saber quién eres”, dijo.

La cantante folclórica reveló cómo escapó de delincuentes que se acercaron a su hospedaje. (Video: Paula Elizalde)

Niega amistad con la ‘Muñequita Milly’

Luego de que se hiciera público el fallecimiento por una mala praxis a Flor Sheiza Quispe, más conocida como ‘Muñequita Milly’. Muchos de sus fanáticos acusaron a Yarita Lizeth, que fue quien le recomendó al doctor Víctor Barriga Fong operarse, ya que se había realizado cirugías sin tener ningún problema.

La cantante venacular expresó que Flor Sheiza Quispe que fue una amiga cercana quien hizo este acercamiento con el galeno, pero mantuvieron una relación de colegas a la cual le tenía mucho “respeto y admiración”.

Negó que haya tenido una rivalidad o algo contra ella, resaltando que siempre se enfocó en su carrera como cantante vernacular sin hacer daño a los demás. “Nunca tuve una enemistad con nadie”.

“El tiempo es sabio, me dará la razón que yo nunca tuve que ver, no recomendé, no hice nada en contra de nadie y las personas que me juzgaron o me criticaron tendrán que comerse sus palabras, lo dejo en manos de Dios”, manifestó.

Muñequita Milly murió a los 23 años tras someterse a liposucción.

Ya no tiene comunicación con el Doctor Fong

Con respecto al doctor Fong, admitió tener una amistad muy cercana, pero se acabó luego de lo sucedido con la ‘Muñequita Milly’.

“A mí me fue muy bien, por eso había recomendado sus servicios en muchas ocasiones en sus redes sociales. Tenía una amistad muy bonita de muchos años y por este problema dejamos de comunicarnos. Dije: ‘Mejor que las aguas se calmen y seguramente más adelante conversaremos’”, dijo.

Doctor Fong no contrataba profesionales en su clínica.

Su historia de amor con Patric Lundberg

A sus 30 años, Yarita Lizeth encontró el amor en un ciudadano sueco Patric Lundberg, a quien conoció casualmente en un evento privado, donde ella cantaba en La Paz en 2019.

“Patric había ido a visitar a su papá en Bolivia y fue a una fiesta donde yo estaba cantando. Su familia se tomó varias fotos conmigo y luego llegó él. Fue muy amable, estaba emocionado, sonriente y nervioso”: allí sucedió el flechazo.

Comenzaron a escribirse por Whatsapp, pero cuando él le dijo que vivía en Suecia, ella se apenó porque pensó que ya no lo volvería a ver.

“Fue el destino. Tuve una gira en Europa en abril y nos vimos. Me invitó a esquiar y nos enamoramos. Le cociné un lomo saltado, tallarines y lo conquisté por el estómago”, comunicó.

Yarita Lizeth cuenta cómo maneja su amor a distancia con su esposo Patric Lundberg. (Video: Paula Elizalde)

Por dos años fueron enamorados y luego se casaron en el 2023 en Suecia: “Tomamos la decisión de unir nuestras vidas, pase lo que pase, aunque todos digan que no, tratamos de no escucharlos y ser felices”.

La cantante expuso que la distancia no es ningún impedimento porque se organizan; cada mes o dos meses, viajan. Él viene a Lima o ella viaja hasta Estocolmo y permanecen de una semana a dos.

A pesar de que su círculo cercano duda que su matrimonio perdure, la pareja hace caso omiso y viven su amor tal y como es: “Claro que vamos a poder, lo que cuenta es la intensión, el amor y el cariño. Lo bueno es que él me comprende y entiende mi trabajo de cantante, no es celoso”.

Con respecto a los planes de tener hijos, por el momento, no puede porque tiene contratos que cumplir este año y el próximo. Pero cuando se decida a ser mamá, se tomará una pequeña pausa para disfrutarlo.

Yarita Lizeth y su esposo Patric Lundberg. Fotos: Infobae Perú- Paula Elizalde.