Kelly Portalatino no recuerda audios donde Vladimir Cerrón le declara su amor, pero asegura sentirse “halagada”

Fuente: Canal N

La legisladora Kelly Portalatino aseguró este miércoles que no recuerda los audios donde el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, le declara su amor, aunque afirmó sentirse honrada por las palabras. “Particularmente sobre estos audios, yo me siento halagada que a una persona culta [...] le agrade. Cualquier mujer se sentiría halagada”, declaró a los periodistas.

“No tengo ninguna relación más allá del respeto profesional. Todos los militantes del partido merecen ese respeto, y cualquier insinuación diferente es infundada [...] Nosotros somos altamente políticos, obviamente hay un cariño y respeto”, añadió.

La congresista también sugirió que la difusión de los registros de voz podría haber sido por inteligencia artificial y que se trate de una “cortina de humo” para desenfocar la atención de las investigaciones sobre Odebrecht y Lava Jato. “Están tratando de desviar la atención de los verdaderos problemas que afectan al país. No podemos permitir que se utilicen estas cortinas de humo para evitar hablar de la corrupción que ha robado el dinero de todos los peruanos”, afirmó.

Las grabaciones, enviadas durante una madrugada de 2022, fueron difundidas por Bunker y contienen comentarios de connotación sexual. En ellos, Cerrón, en aparente estado de ebriedad, expresó su deseo de que Portalatino se convierta en presidenta, vicepresidenta o canciller.

Fuente: Bunker

“Kelly, toda mi promoción te quiere, si tú no eres la próxima presidenta, vas a ser la vicepresidenta o canciller, no sé, pero no hay boleto de regreso, caraj*. Por eso debemos ser la vanguardia, amor”, dice en uno de los mensajes. “Tú sabes que el borracho y el niño dicen la verdad. Aunque el borracho dice que nunca está borracho, siempre dice la verdad. El 13 de agosto es nuestro aniversario, amor, y vamos a celebrarlo a lo grande como un partido triunfador. Te amo”, añade en otro.

Portalatino ha defendido la inocencia de Cerrón y ha señalado que “aún no hay una sentencia firme”, a pesar de que el exgobernador fue condenado a tres años y medio de prisión en segunda instancia. Estos mensajes se han hecho públicos tras un reportaje de Panorama que insinúa que la diputada y Américo Gonza habrían mantenido conexiones con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) para evitar la captura de Cerrón, acusación que Portalatino ha negado.

Consultada sobre si mantuvo conversaciones con el político en 2022, respondió de manera tajante: “No tengo por qué responder, eso es un tema privado”. El segundo vicepresidente del Congreso y hermano del fugitivo, Waldemar Cerrón, tildó los mensajes de intrascendentes. “No les interesa al espacio peruano. Creo que la patria necesita un mayor espacio y no llegar a este show”, dijo de manera escueta.

Vladimir Cerrón en una fotografía de archivo

El líder de Perú Libre provocó controversia este martes con la publicación de su libro ‘Del campo a la ciudad’, escrito mientras permanece en la clandestinidad. El texto, que critica la gestión del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), se lanza nueve meses después de haber sido reportado como prófugo para evitar una orden de prisión preventiva.

Latina advirtió que Cerrón podría presentarse por Zoom en la presentación y burlar el seguimiento del Estado, dado que sigue activo políticamente y utiliza las redes sociales para difundir sus opiniones.

A inicios de este año, la presidenta Dina Boluarte le envió un mensaje después de que la acusara de ser parte del golpe de Estado que destituyó y encarceló a su antecesor. “No hay derecho de robarle al pueblo para que se enriquezcan algunos y luego estén allí indicando que son perseguidos políticos cuando no lo son. Tienen que dar la cara a la justicia y estar donde merecen estar”, enfatizó.