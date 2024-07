Brunella Horna advierte a Paolo Guerrero por no jugar con la UCV: “Si quieres ir a Alianza Lima, paga la penalidad”

La esposa de Richard Acuña evidenció su molestia por la actitud del deportista en el reciente encuentro del equipo trujillano con Alianza Lima | América Hoy

Tras terminar el partido, que quedó en derrota para el equipo trujillano, Richard Acuña, presidente del club, se comunicó con el periodista Gustavo Peralta y señaló que estaba molesto con esta actitud. Mencionó que luego de este suceso no tiene pensado dejarlo ir del equipo.

“Primero se mostró muy molesto (Richard Acuña). Él mismo se dio cuenta y señaló que todo lo pudo ver desde el palco en occidente. Está muy incómodo y lo que me dice es lo siguiente: ‘No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto’. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero”, expresó.

Richard Acuña señaló que no dejará libre a Paolo Guerrero tras no querer jugar en César Vallejo vs Alianza Lima.

Incluso, iniciaron los rumores de que la pareja de Ana Paula Consorte tendría los ojos puestos en su ingreso a Alianza Lima, pero luego de esta lamentable situación, estaría más lejos de concretarlo.

Brunella Horna explota contra Paolo Guerrero

La esposa de Richard Acuña, Brunella Horna, se pronunció en su programa ‘América Hoy’ para dar detalles del desaire de Paolo Guerrero a Guillermo Salas. La joven figura de América Televisión, señaló que sí era cierta la comunicación de su pareja con Peralta y avaló sus palabras.

La empresaria mencionó que es un secreto a voces que Guerrero quiere jugar por Alianza Lima, pero Acuña no dará su brazo a torcer para dejarlo ir. “Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso”, sentenció.

Brunella Horna sobre el futuro de Paolo Guerrero en la UCV: “Si quieres irte a Alianza Lima, paga tu penalidad”

Por otro lado, resaltó que, como con cualquier otro contrato de exclusividad, al momento de decidir romperlo, la parte que toma esa iniciativa será la encargada de pagar una penalidad que ya está expuesta. Por ello, Horna le hizo una advertencia al hijo de Doña Peta y le mencionó que si quería salir de la UCV, pague su penalidad.

“Es muy fácil. Si eso pasa con cualquier jugador, con cualquier otro trabajo, acá también en televisión, si queremos irnos a otro canal a otro trabajo, tienes que pagar tu penalidad, así de facilito”, mencionó sobre el tema.

Al respecto, Janet Barboza acotó que la penalidad sería sumamente alta. “Se habla de que la cifra de la penalidad sería de un millón de soles”, señaló causando sorpresa entre sus compañeros.

Incluso, la popular ‘Rulitos’ aseguró que el ‘Depredador’ nunca quiso ser parte del equipo trujillano, pese a las excentricidades que ha pedido para decir que sí. “Paolo Guerrero nunca quiso estar en la César Vallejo, nunca quiso estar en este club que le pagaba una cifra exorbitante para poder terminar con dignidad y por todo lo alto su carrera deportiva”, finalizó.