Paolo Guerrero se negó a jugar pese a insistencia de Guillermo Salas en Alianza Lima vs César Vallejo por Liga 1

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas.

Alianza Lima se enfrentaba en condición de visitante ante César Vallejo en un duelo válidor por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Desde el principio, fueron los ‘blanquiazules’ los que dieron el primer golpe con Hernán Barcos, pero luego Yorleys Mena lo empató. Los dueños de casa lograron remontar con la diana de Josepmir Ballón, aunque luego el ‘Pirata’ equiparó el marcador desde el punto de penal. En eso, con la intención de romper la paridad, el técnico Guillermo Salas llamó a Paolo Guerrero, pero este último se negó a entrar al campo, generando una enorme controversia.

En el estadio Mansiche se estaba disputando un encuentro muy equitativo, con ocasiones y llegadas para los arcos de los dos equipos. Josepmir Ballón tocó con Johan Madrid y este lo hizo con Carlos Acues, quien de una ruleta se sacó la marca de Pablo Sabbag y luego combinó con el lateral derecho. Estas jugadas provocaron la desesperación de Barcos, que cometió una falta en ataque.

De pronto, el balón le llegó a Frank Ysique, quien intentó prosperar por el medio, aunque estuvo impreciso y los ´íntimos’ se hicieron con el juego a través de Jiovany Ramos, que se apoyó en Ángelo Campos. El portero realizó un saque en largo, pero la pelota volvió a su área por la presión de los trujillanos. Juan Pablo Freytes no se complicó y desvió al tiro de esquina.

Paolo Guerrero y su charla con Guillermo Salas

Ahí fue cuando la cámara de la transmisión enfocó a Paolo Guerrero, que estaba parado junto al resto de los suplentes de César Vallejo y conversando con Manuel Ganoza. De pronto, Guillermo Salas se dirigió a esa zona y le pidió al ‘Depredador’ para que ingrese al campo, empero, con una lectura de labios se puede interpretar que este le dijo ‘no puedo jugar’.

‘Chicho’ se le acercó para persuadiarlo, teniendo en cuenta que no había un inconveniente físico de por medio. La conversación parecía interminable por la insistencia del entrenador, contraria a la postura del atacante, que mostró gestos de no querer entrar a la cancha. Otro que intervino fue Leandro Fleitas, asistente técnico, a lo que Guerrero Gonzales volvió a repetir que no estaba para ingresar.

Además de Guillermo Salas, Leandro Fleitas también conversó con Paolo Guerrero, pero recibiendo una negativa para entrar en el Alianza Lima vs César Vallejo.

El preparador físico de César Vallejo entró a conversar con Guillermo Salas para hacerle hincapié de que Paolo Guerrero estaba en perfectas condiciones y que no había una complicación en ese aspecto. Evidentemente, esta situación desató todo tipo de cuestionamientos porque el artillero de 40 años había formado parte del calentamiento y se encontraba habilitado para ingresar a la cancha en cualquier momento.

Ahora, luego de su participación con la selección peruana en la Copa América 2024, ‘Chicho’ decidió que el nacido en Chorrillos fuera al banco de suplentes en el Alianza Lima vs César Vallejo. Por tal motivo, solo le daría unos 20 a 25 minutos, tal y como lo reportó el reportero de L1 MAX, Gustavo Peralta.

