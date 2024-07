La exorbitante suma que habría pagado cada uno de los artistas peruanos para asistir a Premios Heat 2024

La exorbitante que habría pagado cada uno de los artistas peruanos para asistir a Premios Heat 2024

Fuertes revelaciones. En la reciente emisión del 11 de julio de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina hizo contundentes declaraciones sobre la participación de una delegación de artistas peruanos en los Premios Heat, resaltando la realidad detrás de su asistencia y cuestionando la celebración que ha generado en el país.

Medina señaló que los peruanos están tan necesitados de éxitos que un grupo de salseros, algunos de ellos poco conocidos en el ámbito latinoamericano e incluso peruano, hayan sido invitados a los Premios Heat no debería ser motivo de orgullo. Según la conductora, la asistencia a estos premios se puede comprar y no necesariamente refleja un reconocimiento genuino del talento.

“Hay un sector de la prensa que los elogia como si fueran grandes ganadores, como si realmente hubieran estado en ternas importantes. Los ponen ahí, no sé, de favor, porque saben que nunca van a ganar. Los rellenan porque este productor, que es el esposo de la organizadora de este concurso, pues viene siempre a Perú y siempre grababa con algunos cantantes salseros”, mencionó.

La exorbitante que habría pagado cada uno de los artistas peruanos para asistir a Premios Heat 2024

“Es que realmente estén ahí porque han vendido muchísimo, porque han sido un superhit, no. Es que cada uno, según nos cuenta Tefi Valenzuela, que está metida en este mundo de la música hace tiempo y que está queriendo ir a alguna alfombra, que está queriendo destacar en esto, pues ella dice que para asistir a los premios le pidieron $8,000. O sea, es una inversión fuerte, además de los pasajes, ellos también los tienen que pagar”, mencionó la periodista.

Según Valenzuela, explicó que Master Chris, un productor muy ligado a artistas peruanos, es una figura clave en la organización de estos premios, sugiriendo que hay una relación monetaria detrás de las invitaciones. Este detalle cuestiona la autenticidad del reconocimiento que reciben estos artistas en dicha premiación en República Dominicana.

La exorbitante que habría pagado cada uno de los artistas peruanos para asistir a Premios Heat 2024

“Sí hay cupos para poder cantar ahí, incluso en showcase que se hace, pero es una inversión que hay que hacer. Pero a como unos 8 mil dólares, una cosa así. El pasaje y el hotel lo tienes que pagar aparte. El Showcase como una exposición, que es como que ahí los músicos cantan, es otro evento pues, como que hubiera un cóctel y ahí van cantando. Pero no es un show completo, sino que sueltan una canción, otra canción, otra canción. Como para que yo cantara un par de canciones, pues tenía que poner mi espacio, pues, ¿no? O sea, 8.000 dólares para ir a los premios, tener ruedas de prensa y cantar en un eventito”, aseveró la exchica reality.

Magaly Medina concluyó que todos los eventos de música, incluidos los Grammy, son un negocio donde se genera mucho dinero a través de entradas y patrocinadores. La conductora espera que, al menos, la participación de Amy Gutiérrez, Álvaro Rod, Emil, Yahaira, Son Tentación, Sue Rabanal, César BK, Cielo Torres, Los Conquistadores de la Salsa, Marito y su salsón, y La Chola Chabuca les permita hacer buenos contactos y que su talento sea realmente valorado en la industria musical.

La exorbitante que habría pagado cada uno de los artistas peruanos para asistir a Premios Heat 2024

Magaly Medina critica a Yahaira Plasencia

Durante su programa del 10 de julio, ‘Magaly TV La Firme’, Medina reaccionó a las palabras de Plasencia, subrayando que la fama y la crítica son parte del precio de ser una figura pública.

“Si Yahaira, que no ha conseguido en la música nada notable, se expresa así... Qué dirá Jennifer López, que ni bien se levanta peinada o no peinada tiene paparazzis a fuera de su casa todos los días. ¿Se quejarán? No se quejan, es parte de, es lo que han querido toda su vida. [...] Ella se queja y debes explicarle a la gente de allá es que no hay ‘hate’ sino crítica”, señaló la figura de ATV.

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia por decir que en Perú le tiran 'hate'. (Captura: Magaly TV La Firme)