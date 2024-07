Magaly Medina arremete contra Yahaira por decir que en Perú le tiran ‘hate’:“Es bien facil mentir en otro país”

Magaly Medina arremete contra Yahaira Plasencia por decir que en Perú le tiran 'hate'. (Captura: Magaly TV La Firme)

La participación de Yahaira Plasencia en los Premios Heat 2024 no solo fue destacada por su música, sino también por sus declaraciones sobre la dificultad de mantener una vida privada plena debido a su fama. En medio de una conferencia de prensa, la salsera expresó su frustración por la constante exposición mediática y las críticas que enfrenta en nuestro país.

Plasencia, por su parte, había comentado: “Yo en mi país soy una persona muy conocida, por decirlo así, o muy mediática como quieran llamarlo. Tengo 7 años combatiendo con eso, con el hate porque nosotros los artistas estamos expuestos a eso, sobre todo porque somos muy conocidos, no tenemos como una vida privada en nuestro país, por decirlo así. [...] Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”.

Como era de esperarse, estas declaraciones generaron una inmediata respuesta de la conductora Magaly Medina, quien no dudó en hacer comentarios críticos y recordar algunos episodios donde ella habría cometido errores. Detalles como la infidelidad a Jefferson Farfán, esconderse en una maletera, entre otros.

Durante su programa del 10 de julio, ‘Magaly TV La Firme’, Medina reaccionó a las palabras de Plasencia, subrayando que la fama y la crítica son parte del precio de ser una figura pública. “Si Yahaira, que no ha conseguido en la música nada notable, se expresa así... Qué dirá Jennifer López, que ni bien se levanta peinada o no peinada tiene paparazzis a fuera de su casa todos los días. ¿Se quejarán? No se quejan, es parte de, es lo que han querido toda su vida. [...] Ella se queja y debes explicarle a la gente de allá es que no hay ‘hate’ sino crítica”, señaló la figura de ATV.

“Sí Yahaira que no ha conseguido nada en el mundo de la música, nada notable, se expresa así que ‘en nuestro país no tenemos vida privada’. Es que debes explicarle a la gente de allá que no es hate que lo que hay aquí es crítica y la crítica es porque no tienes talento, que como obtuviste tu orquesta propia. Eso es lo que se te critica que tú lo que más has hecho es mover el trasero en lugar ejercitar tus cuerdas vocales, eso es lo que se te critica”, mencionó la comunicadora.

“Tampoco te martirices no eres mártir acá de nada lo que no cuenta ahí al público desconocido a quienes ella le estaba hablando lo que pasa es que en el 2016 se hizo público del exterior el jugador Jerson Reyes donde ella sale en el programa el valor de la verdad que ella le puso los cachos con él a Jefferson porfa Y por supuesto Y eso no solo causó que la religión se terminara, sino que también la gente va a criticar le hicieron comentarios muy malos y feos”, aseveró.

Yahaira Plasencia arremete contra Janet Barboza por recordarle a Jefferson Farfán

Hace poco, Yahaira Plasencia mostró su molestia en una entrevista con ‘América Hoy’ cuando fue cuestionada sobre su relación con Jefferson Farfán, insistiendo en que esa etapa de su vida ya quedó atrás y pidiendo que se enfocaran en su música. “El tema de Jefferson Farfán es pasado. Es un poco incómodo estar aquí en República Dominicana, estamos hablando de mi música, para que me metan a Jefferson, ya ese tema pasó. Ya pasó, ya fue. Estamos aquí en los Premios Heat para hablar de música”, afirmó la cantante con firmeza.

