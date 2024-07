Carmen Velarde seguirá al frente de Reniec: JNJ la ratificó en el cargo por cuatro años más

Fuente: Canal N

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió ratificar este jueves a Carmen Velarde como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por un periodo adicional de cuatro años. La decisión fue tomada por unanimidad durante una sesión plenaria en la cual los miembros presentes votaron a favor de la continuidad de la jurista, cuya gestión concluía el 31 de agosto.

El proceso estaba programado para el pasado 3 de mayo, pero en ese momento el máximo órgano de la Judicatura solo contaba con cinco integrantes, y ante la abstención de Guillermo Thornberry, uno de sus siete miembros, no se alcanzó el quórum necesario. En esta jornada, Thornberry tampoco participó de la votación.

Durante una audiencia pública, Velarde informó sobre las acciones realizadas en los primeros cuatro años de su gestión, que —dijo— no han tenido cuestionamientos por temas de corrupción. De igual modo, indicó que Reniec se prepara para las elecciones del 2026 con la actualización del padrón electoral, el cual deberá cerrarse en abril del 2025. Asimismo, enfatizó que la entidad verifica las firmas de los partidos políticos, según los plazos estipulados.

La abogada también fue consultada sobre un informe emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que indicaba que no habría entregado su declaración jurada de intereses al inicio de su administración. Sin embargo, respondió que se someterá a lo que disponga la PCM.

Piero Corvetto y Carmen Velarde buscan continuar en el cargo 4 años más. Foto: JNJ

“Si eso es lo que nos dice la PCM me someteré a eso, recordemos que fue un año en que nos encontrábamos en pandemia. Yo recuerdo haber hecho mis declaraciones, si la presidencia no cuenta con eso, me someteré a las investigaciones, aunque el plazo ya haya prescrito”, señaló.

Decisión sobre Piero Corvetto

El organismo tiene pendiente resolver la situación del actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien no fue ratificado en mayo último por un periodo adicional de cuatro años. En su proceso de ratificación, obtuvo cuatro votos favorables del presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, y de los integrantes María Zavala, Imelda Tumialán y Guillermo Thornberry, mientras que Marco Tulio Falconí votó en contra.

La Ley Orgánica de la JNJ dispone que la ratificación de los jefes de ONPE y Reniec requiere el voto favorable de al menos cinco integrantes del Pleno. Ante esta situación, el politólogo interpuso un recurso de reconsideración para intentar revertir la decisión.

Durante la audiencia, Corvetto destacó su trabajo coordinado con la Cancillería para la organización de elecciones en el exterior, mencionó que la ONPE cambió la lógica de realizar elecciones y advirtió que se había enfrentado a una ola de desinformación.

“Nuestro compromiso es convencer a los que no están convencidos. Ha habido una campaña de desinformación muy grave. Ha habido un desprestigio muy grande, pero nosotros estamos aquí para asegurar la voluntad popular y lo hemos hecho de manera cabal, en la peor de las circunstancias y lo seguiremos haciendo mientras ustedes lo consideren”, aseveró.

Agregó que la desinformación generó un escenario de gran polarización y miedo, lo que impactó negativamente en la confianza ciudadana hacia la ONPE, con cifras que cayeron hasta en un 1,36%. “Lo que existen, más que faltas de información, son campañas muy fuertes de desinformación”, mencionó.

“Hoy, estando a puertas de un proceso electoral en Estados Unidos, en noviembre, hay gente que sigue sosteniendo de que el señor Biden ganó con fraude. Del otro lado, hay gente que dice que la presidenta de México, ganó por fraude. Y hay gente que ganó en primera vuelta, pero no creían que lo harían en segunda, lo vimos en Argentina, tenían miedo y decían que iba a haber fraude”, zanjó.