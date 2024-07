Canciller defiende buzo de ‘Los Simpson’ usado por Dina Boluarte en viaje oficial: “Son personajes divertidos”

Ministro se negó a reconocer que fue un error el buzo utilizado por la mandataria durante un evento oficial. | Willax TV

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, fue consultado por las críticas relacionadas con el atuendo que la presidenta Dina Boluarte utilizó durante su viaje hacia China. Aunque al inicio buscó defenderla, argumentando la gran cantidad de horas del traslado, culminó su versión indicando que los dibujos que fueron protagonistas del buzo que utilizó se tratan de “personajes divertidos”.

“Para ir allá, la presidenta decidió que no hiciéramos escala para dormir. Ojo, nadie se está quejando, esa es la realidad... Lo importante que hay que rescatar es cómo llegó a China que fue impecablemente vestida, recibida con honores y así se pasó todo el viaje hasta que regresó a su casa”, indicó en diálogo con Willax TV.

Ante la insistencia de la periodista Milagros Leiva, quien le recordó que pese al gran número de horas él, como canciller, se presentó correctamente vestido, González Olaechea pidió “ponerse en la posición de ella” y culminar dicho debate. “Son personajes divertidos, dejémoslo ahí”, sentenció.

Canciller fue consultado por singular atuendo utilizado por la jefa de Estado en su viaje a China. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Por qué Dina Boluarte fue tendencia?

Dina Boluarte, presidenta de la República, fue viral en redes sociales al ser vista en París con un atuendo inesperado durante una escala en su viaje a China. En lugar de la vestimenta formal usada en visitas oficiales, Boluarte apareció con un buzo inspirado en la serie animada “Los Simpson”. El embajador peruano en Francia, Rolando Ruiz Rosas, mostró sorpresa al recibirla.

La imagen rápidamente se volvió viral en la red social X, generando memes y comentarios humorísticos tanto en Perú como en China. La situación desató una ola de reacciones y convirtió a la popular serie en tendencia.

Dina Boluarte llegó a Francia con singular atuendo de ‘Los Simpson’ en viaje oficial. (Composición: Infobae)

Su atuendo fue aún más sorpresivo al estar implicada en una investigación por el delito de cohecho al conocerse que utilizó distintos relojes y joyas de lujo, supuestamente en calidad de ‘préstamo’ para representar bien al país.

En declaraciones a la Fiscalía, la dignataria relató que el gobernador regional de Ayacucho, “a quien considera como su hermano”, le dijo que al ser presidenta del Perú e interactuar con otras autoridades debía “usar relojes bonitos”.

“El señor Wilfredo Oscorima Núñez, mi amigo, a quien lo considero mi hermano, me dijo en Palacio: ‘Dina, eres presidenta y debes usar relojes bonitos, porque estás viajando al extranjero y te estás reuniendo con autoridades de otros países (…) Y la primera mujer presidenta en 200 años (…) tiene que usar relojes bonitos’”, declaró la jefa de Estado.

“En esa amistad personal que tenemos Wilfredo y yo, él insistió en facilitarme, en calidad de préstamo, sin que medie ninguna intención ni pedido sobre el hecho, y se quitó de su muñeca el reloj dorado, me lo quiso regalar. Yo me negué fehacientemente, le dije: ‘De ninguna manera, Wilfredo’; él insistió, pero yo no lo acepté. Me dijo: ‘Ok, Dina, te lo presto. Además, tengo muchos relojes bonitos’; se quitó el reloj y me lo entregó”, agregó.

Surgen más dudas en el caso Rolex

Investigación a Dina Boluarte fue ampliada

El Ministerio Público decidió extender por 240 días la investigación contra la presidenta Dina Boluarte en el contexto del denominado “caso Rolex”. La medida, que prolonga las pesquisas por ocho meses adicionales, también incluye al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se debe a que Oscorima fue señalado como la persona que proporcionó de manera indefinida varios relojes Rolex a la presidenta.

Las acusaciones se incrementaron tras las declaraciones de Boluarte, en las que mencionó la procedencia de los relojes y mencionó a Oscorima, lo cual derivó en la ampliación de la investigación. El fiscal Juan Carlos Villena Campana, encargado del caso, anunció esta decisión subrayando la necesidad de un plazo adicional para analizar completamente la situación de la mandataria.

El abogado defensor de Boluarte, Juan Carlos Portugal, expresó su desacuerdo con esta nueva extensión. “Ha ampliado la Fiscalía, ahí veremos si esa ampliación es legal; veremos porque hemos presentado una acción legal al Ministerio Público, porque consideramos que esa prórroga de prórroga está prohibida”, señaló Portugal en una entrevista concedida a Infobae Perú.