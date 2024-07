Salvador del Solar y Ana María Orozco: Sus matrimonios fallidos y un nuevo comienzo tras confirmar relación.

Salvador del Solar y Ana María Orozco asistieron juntos en un evento en 2022. (Video: CaracolTV)

Salvador del Solar, destacado actor peruano y ex primer ministro de Estado, y Ana María Orozco, renombrada actriz colombiana conocida por su papel protagónico en ‘Betty, la fea’, han confirmado públicamente que mantienen una relación amorosa, noticia que ha sorprendido a sus seguidores en ambos países.

La historia de amor entre estos dos artistas, conocidos por su participación en la telenovela ‘El regreso de Lucas’ (2016), ha captado la atención de los medios y del público. Sin embargo, hay más detalles detrás de este romance que vale la pena explorar.

¿Cuándo se conocieron Salvador del Solar y Ana María Orosco?

En 2016, Salvador del Solar y Ana María Orozco compartieron set durante la grabación de la telenovela peruano-argentina ‘El regreso de Lucas’, una producción internacional que les permitió estrechar lazos.

Aunque en aquel entonces la química actoral era evidente, no existían indicios claros de una relación más allá de la profesional. Además, esa ha sido hasta el momento la única producción en la que ambos trabajaron juntos.

Haciendo un recuento en las publicaciones de Salvador del Solar y Ana María Orozco, se puede apreciar que es desde el 2018 cuando ambos empezaron a darse ‘like’ a sus publicaciones en Instagram de manera frecuente, un indicio que podría indicar que su relación empezó en esos años o que al menos, la comunicación entre ellos se volvió más cercana.

Las parejas anteriores de Salvador del Solar y Ana María Orozco

La vida amorosa del actor peruano Salvador del Solar y de la actriz colombiana, Ana María Orozco, ha estado marcada por matrimonios que no han terminado con éxito. Por parte del ex primer ministro, estuvo casado con Ximena Bellido desde 1998 y con ella tuvo dos hijas: Manuela y Antonia.

Se sabe también que Del Solar siempre ha sido de mantener un perfil bajo en su vida pública y familiar, pero, más o menos desde el 2016 es que ya no se ven publicaciones o imágenes de la pareja junta o en familia, pero sí del actor con sus hijas. No se sabe a ciencia cierta cuando terminaron, pero ya desde hace varios años que no estarían en una relación de pareja.

Por su parte, Ana María Orozco ha tenido dos matrimonios fallidos. El primero con el actor Julián Arango, conocido por su papel de Hugo Lombardi en ‘Betty la fea’ entre 1999 y 2000. Después, del 2005 al 2012 tuvo un segundo matrimonio con Martín Quaglia, con quien también tiene dos hijas: Mía y Lucrecia.

Las visitas de Orozco a Perú

En 2022, se tiene el registro de algunas visitas de Ana María Orozco a Perú. Según comentó el canal CaracolTV en aquel entonces, así como algunos medios, Orozco fue vista junto a Salvador del Solar en un evento social, junto a otros amigos. Sin embargo, lo que llamó la atención en aquel entonces fue la mano de la actriz, la cual se muestra siempre cercana al ex primer ministro.

Además, en el mismo programa también mostraron imágenes de la pareja juntos en la recepción después del lanzamiento de un proyecto en el que actuaba Orozco y al que fue acompañada por Salvador del Solar. Todo esto hace especular que la relación ya habría empezado por ese año o quizá antes.