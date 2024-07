Capitán PNP ‘Culebra’ confirmó a la Fiscalía que ministro Santiváñez pidió “controlar” al periodista Marco Sifuentes

Tras la difusión del audio, Juan José Santiváñez inició una campaña de desprestigio contra la Diviac. Foto: composición Infobae

El capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP) Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, confirmó a la Fiscalía que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pidió “controlar” al periodista Marco Sifuentes, según informó Hildebrandt en sus trece.

En la declaración a la que accedió dicho medio, ‘Culebra’, quien conoce a Santiváñez desde que el efectivo era teniente, informó al Ministerio Público que al menos en dos ocasiones el ministro lo buscó con el objetivo de que lo “ayuden” con el “tema mediático”.

Por ejemplo, cuando Santiváñez venía siendo voceado como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de lnterior: “Luego me consultó si podía ayudarlo para reducir el tema mediático, a lo que le hice saber que no podía porque solo era capitán y no podía realizar ese tipo de acciones. Pero le hice llegar dicha preocupación a mi entonces jefe, el coronel PNP Harvey Colchado Hua maní, enviándole los mensajes que me envió Juan José Santiváñez vía WhatsApp”.

Luego, cuando fue designado ministro del Interior, volvió a buscarlo para que interceda ante Colchado. Todo ello con el objetivo, según el audio difundido hace unas semanas, de “controlar” al director del portal La Encerrona, el periodista Marco Sifuentes.

“El ministro Juan José Santivañez me envió un audio por WhatsApp a mi número de teléfono, donde me hace referencia sobre una publicación en redes sociales que habría hecho un conductor del programa periodístico ‘La Encerrona’, en donde se referían sobre él de manera negativa y afectaban su imagen”, declaró el efectivo.

‘Culebra’ ratificó que el ‘doctor’ al que se refiere el titular del Interior es el coronel PNP Harvey Colchado, a quien no se le permite declarar a los medios de comunicación.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

“Ante ello, le indiqué que dicho pedido no era accesible. Pero, a pesar de ello, me comuniqué con el coronel PNP Colchado Huamani vía WhatsApp y le indiqué respecto al audio que me había enviado Juan José Santiváñez Antúnez. Sin embargo, el referido coronel no habría accedido a dicho pedido, puesto que, a mi parecer, no tendría el acercamiento a los medios de comunicación ni mucho menos a ese programa periodístico”, añadió, según Hildebrandt en sus trece.

Tras la difusión del audio, el ministro del Interior negó que sea su voz e incluso aseguró que un peritaje demostraba eso. Al mismo tiempo, iniciaba una campaña de desprestigio contra la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), división que lideraba el coronel PNP Harvey Colchado y que prestaba apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Degradan a la Diviac

El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, ha confirmado que la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) pasará a formar parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

La decisión de trasladar la Diviac supuestamente fue consensuada en noviembre de 2023 con el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, y no responde a una orden de la administración actual, según Zanabria. No obstante, mencionó los cuestionamientos presupuestarios actuados por el actual ministro Juan José Santiváñez. “Esto no es un trabajo de este año. Eso ya se decidió el año pasado. Esto se explicó con el ministro del año pasado, el general Romero. [...] Sí, pasará a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal. Con ello, evitaremos los cuestionamientos al manejo de gastos especiales de inteligencia porque esos son los niveles de control que tienen que ejecutarse operativamente”, dijo.

Propuesta de cambio de dependencia para la Diviac. | H13

Sin embargo, este cambio implica que la Diviac dejará de enfocarse en combatir redes criminales de alto perfil, incluyendo funcionarios y políticos, para limitarse a casos de robos, hurtos, secuestros y estafas. Además, la división tendría que compartir presupuesto con otras cinco divisiones: Robos, Secuestros, Estafas, Homicidios y Delitos de Alta Tecnología.

“Con esta medida, no nos dejarán nada para hacer nuestro trabajo,” declaró un oficial a Hildebrant en sus Trece. Mientras tanto, Santiváñez reafirmó en medios de comunicación que no está en contra de la Diviac y justificó su postura como parte de un “proceso de modernización”. Señaló que la propuesta aún está en análisis y espera recibirla formalmente: “Este tema está en análisis. Sé que hay una propuesta de la Comandancia General de la PNP, y estoy esperando que me la presenten formalmente. [...] Pero, desde mi punto de vista, soy absolutamente respetuoso; en primer lugar, de la institucionalidad”.