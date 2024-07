Ministro del Interior en jaque: capitán PNP ‘Culebra’ entregó celular con audios y chats que delatarían a Juan José Santiváñez

Fuente: Cuarto Poder

Junior Izquierdo Yarlequé, un capitán de la Policía Nacional (PNP) conocido como ‘Culebra’, entregó al Ministerio Público su celular, que contiene audios y chats mantenidos con Juan José Santiváñez antes y después de su designación como ministro del Interior, según un informe difundido este martes por Punto Final.

La diligencia se realizó la semana pasada, luego de que dos programas dominicales lo identificaran como el interlocutor de un primer audio atribuido a Santiváñez, en el que solicitaba ejercer control sobre el periodista Marco Sifuentes, director de La Encerrona.

El capitán ‘Culebra’, de 36 años, pertenece a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y, según Cuarto Poder, conoció al titular del Interior hace ocho años cuando fue su abogado en un caso relacionado con una sospechosa compra de motocicletas.

El dominical expuso chats en los que Santiváñez le comentó sobre las advertencias que emitiría en la reunión del Comando Policial (Recopol), donde participan los altos mandos de la PNP, y en los que queda evidenciado su interés en el proceso disciplinario abierto por la Inspectoría de la PNP contra el coronel Harvey Colchado, jefe suspendido de la Diviac.

El actual abogado de este último, Miguel Pérez Arroyo, informó que el ministro envió un mensaje de voz por WhatsApp a Estefano Miranda, entonces defensor legal del coronel, para requerirle el documento del proceso. “Disculpa la molestia. ¿Tendrás la resolución de apertura del proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder? Un amigo periodista me dice que lo tiene Cuarto Poder”, se le escucha decir.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

Sin embargo, cuando fue consultado al respecto, Santiváñez negó que haya tenido motivación sobre el proceso que enfrenta Colchado, ya que podría incurrir en un delito, y dijo no recordar si solicitó el documento. “No, no sé, no me acuerdo, no sabría decirle”, tartamudeó ante un periodista del dominical.

Lo encaró

En un audio revelado por La Encerrona, se evidencia que el ministro del Interior le pedía al capitán ‘Culebra’ que le diga al ‘doctor’ (aparentemente Colchado) que “controle” al director periodístico de dicho medio. Sifuentes había alertado, al igual que la prensa en general, sobre los cuestionables antecedentes de defensor de policías corruptos que pesan contra Santivañez.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que hasta ahora habíamos evitado”, se escucha en el registro de voz.

El 18 de junio, según Punto Final, el ministro del Interior envió a ‘Culebra’ las preguntas que el periodista del portal, Ernesto Cabral, le escribió de manera privada al área de prensa del Ministerio del Interior para que el ministro emitiera una respuesta sobre este audio que se le atribuye. “Gracias, Culebra”, le dijo. Posteriormente, se enfrascaron en una discusión.

Harvey Colchado - Juan José Santiváñez

El dominical confirmó que el número usado para las comunicaciones es el mismo que utiliza actualmente Santiváñez para enviar notas de prensa y mensajes a periodistas.

Roces

El ministro del Interior justificó la desactivación del equipo especial de la PNP que apoyaba a los fiscales en investigaciones de corrupción, una medida ordenada por su antecesor, Walter Ortiz, justo antes de la detención del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, por presunta organización criminal.

Santiváñez explicó que la “eliminación” del equipo especial se debió a una duplicidad de funciones y afirmó que su despacho afrontará las consecuencias judiciales y administrativas de esta decisión. El coronel Harvey Colchado, quien dirigía la Diviac, fue suspendido temporalmente en abril tras el allanamiento a la residencia de la jefa de Estado por el escándalo del ‘Rolexgate’.