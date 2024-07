Franco Cabrera y su reacción al comentar ‘festejo’ al que asistió junto a Christian Cueva y André Carrillo

Franco Cabrera evitó comentar sobre el 'festejo' que participó junto a Christian Cueva y Carrillo. (Captura: Tiktok)

En la reciente edición del programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar, el presentador Franco Cabrera sorprendió a todos al reaparecer tras las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ que lo mostraban en una juerga junto a los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva. Sin embargo, su regreso fue marcado por un notable silencio sobre el tema.

A pesar de que sus compañeros en el programa discutieron ampliamente sobre las imágenes y la conducta de los seleccionados, Cabrera se mantuvo al margen. Pedro García, también comentarista del citado medio, no dudó en criticar a Cueva y Carrillo, sugiriendo que en lugar de estar de fiesta, deberían estar buscando equipo.

“Las imágenes que se difunden de Cueva en un tono aquí y allá no lo ayudan. Ya sigue corriendo, en lugar de ir al tono, de repente debería estar tratando de agarrar equipo”, comentó García.

Franco Cabrera, visiblemente afectado y sin voz, no hizo comentario alguno durante la discusión y terminó mandando a cerrar el programa sin mencionar la polémica.

“Nos vamos Andreita. Muchísimas gracias a todo el mundo, esto fue todo, gracias muchachos, Diana, gracias a ti en casa. El programa que sí algo tiene es presupuesto, Chau”, dijo el actor, dejando asombrados a sus compañeros.

Su falta de respuesta y su estado físico generaron especulaciones entre los espectadores. “Hay dos opciones para que no tenga voz”, comentó Ric La Torre. “La primera, que no creo que pase, es gritar los goles de Perú porque no metimos ni uno. Y la segunda es que la juerga estuvo bastante intensa y estuvo buena”.

Usuarios arremetieron con Franco Cabrera

La actitud de Cabrera en el programa ha sido interpretada por muchos como un intento de evitar la controversia, dado que él mismo fue captado en la fiesta que se cuestionaba. Su silencio no hizo más que alimentar la polémica, y los seguidores no perdonaron dicha actitud.

“Nunca he entendido cuál es el mérito del actor Franco Cabrera para que tantos años esté en un programa deportivo sin saber analizar un partido de futbol”, “Franco Cabrera debe tener un padrinaso, ¿no era claun? Fuera mermelero”, “Así hay muchos periodistas deportivos que por las entradas gratis, camisetas o juergas son sobones con la selección o algunos jugadores”, fueron algunos comentarios en el clip del tiktoker.

Magaly Medina cuestionó a Christian Cueva y André Carrillo

Por otro lado, la periodista Magaly Medina arremetió contra los deportistas Christian Cueva y André Carrillo, acusándolos de mostrar una actitud irresponsable y falta de compromiso. “Es cierto, ¿no? Como se ponen gallitos donde no deberían de ponerse gallitos y cuando tienen que sacar toda su fuerza, entrega y energía, ahí son unos corderitos”, señaló Medina en referencia a la actitud de los jugadores.

La figura deATV criticó duramente que, apenas llegados al país, el popular ‘Cuevita’ y Carrillo se dirigieran a un conocido establecimiento de entretenimiento en Barranco, evidenciando, según ella, una falta de amor por la camiseta y un mal ejemplo para sus seguidores ante la indignación de su hinchada, tras el fracaso en la Copa América.

Medina continuó su crítica mencionando el ambiente festivo en el que se encontraban los jugadores, interactuando con músicos y blogueros de deportes, lo que consideró inapropiado dado el contexto de decepción nacional por los resultados del equipo. “¿Cuál es tu sentido crítico si estás tomando, jugueteando en una fiesta con los jugadores de fútbol a los que tienes que criticar seriamente?”, cuestionó.

Magaly Medina sobre festejo de Christian Cueva y André Carrillo tras fracaso en Copa América. (Captura: Magaly TV La Firme)