‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: minuto a minuto de la respuesta de Magaly Medina tras perder juicio con Jefferson Farfán

¿Qué pasó en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’?

Duilio Vallebuona sufrió el robo de cuyes de la granja que tiene, además que los delincuentes mataron a su mascota. El exchico reality se mostró muy triste por lo que le tocó vivir. “Estoy bastante afligido. Siento impotencia. Estoy super triste, no se imaginan. Ya he entrado en razón de que no voy a ver a Tanque. Créanme que me choca bastante”, contó.