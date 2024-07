Karla Tarazona hace publicidad a chifa de Christian Domínguez pese a fuerte denuncia de estafa: “Qué bajo”

Karla Tarazona hace publicidad a chifa de Christian Domínguez pese a fuerte denuncia de estafa. (TikTok)

La conductora Karla Tarazona ha causado revuelo en redes sociales tras aparecer en las historias de Instagram de Christian Domínguez, promocionando su chifa Tusan Wok, a pesar de una reciente denuncia de estafa contra el cantante. En el video, Tarazona invita a los interesados a invertir en las franquicias del restaurante, destacando su expansión y rentabilidad.

“¿Sabes cuánto te cuesta tener tu propia franquicia de Tusan Wok? Te lo cuento. Con más de seis locales en todo el Perú, se ha convertido en la franquicia más publicitada del país, lo que le ha permitido posicionarse en las redes sociales y garantizar el éxito”, se le escucha decir a Tarazona en el video.

Además, la presentadora de Panamericana Televisión detalla los costos de inversión y las ventajas de unirse a la marca citada, mencionando una cuota inicial de $20,000 y un costo de implementación desde 150,000 soles, con una mensualidad del 5% por regalías si está dispuesta a invertir en la franquicia.

Empresaria acusó a Christian Domínguez de estafa

Sin embargo, esta promoción ha generado críticas, ya que a inicios de mayo del presente año una empresaria de nombre Maritza Loza, apareció en el programa ‘Magaly TV La Firme’ acusando a Christian Domínguez de estafarla con la franquicia de Tusan Wok. La señora Loza relató entre lágrimas cómo invirtió 300,000 soles, dinero obtenido de préstamos, en un negocio que supuestamente le garantizaría ganancias mensuales de hasta 30,000 soles.

A pesar de estas promesas, el negocio fue un fracaso y cerró tres meses después de su inauguración, dejándola en la ruina y con pensamientos suicidas debido a la desesperación.“Si no tuviera a mi hijita o a mi esposo, me moriría, me suicidaría, creo, pero no puedo. Me siento estafada”, declaró Loza, visiblemente afectada por la situación.

Según la empresaria, Domínguez no cumplió con el asesoramiento ni la publicidad prometida y solo apareció en la inauguración del local. En respuesta, Christian aseguró que hubo un incumplimiento de contrato por parte de la señora y que el local se inauguró sin haber completado los pagos acordados.

“Christian, te pido por favor me devuelvas mi dinero, te pido que solo lo hagas por mis padres, quisiera devolverles a ellos, si lo demás lo perdí, ya, pues lo perdí. Se justo Christian, devuélveme siquiera el dinero de las cosas que tú me has vendido”, dijo la madre de familia, quien confesó que pensó en quitarse la vida debido a la desesperación por la fuerte deuda que enfrenta con el banco y sus familiares.

Usuarios arremeten contra Karla Tarazona por promocionar franquicias de Christian Domínguez

Pese a esta defensa que se escuchó hace unos meses, y el reciente video de la exactriz cómica, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, y muchos usuarios cuestionaron la ética de Karla al apoyar públicamente a Domínguez en medio de tan graves acusaciones. Hubo mensajes a favor y en contra.

Como era de esperarse, los seguidores de Tarazona no tardaron en expresar su descontento en las redes sociales, tildando su apoyo como insensible y poco ético. Comentarios como “Qué bajo, no puedo creer que apoyes esto” y “Es decepcionante ver a Karla promoviendo algo tan cuestionable” inundaron las publicaciones, reflejando la indignación de la audiencia.

Mientras tanto, otros seguidores mostraron su apoyo: “Ahora las mujeres no lloran, facturan”, “En buena hora, es por el bienestar del pequeño”, “Ambos tienen un hijo, deben velar por su bienestar”, “Es la nueva patrona”, “Como pareja, está bien que se apoyen mutuamente”, “Sigan así, apóyense mucho”, “Se nota que todavía se quieren”. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe si Christian ha logrado resolver el problema con la empresaria.

