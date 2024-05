Christian Domínguez es acusado de estafa: emprendedora le pide llorando que le devuelva su dinero. ATV

Una empresaria acusó públicamente a Christian Domínguez y Franco Cortez, socios en el negocio de comida ‘Tusan Wok’, de inducirla a invertir en una franquicia que resultó ser desastrosa por su falta de ventas, situación que le provocó una pérdida económica superior a los 300 mil soles. La declaración se realizó en el espacio televisivo de Magaly Medina este martes 30 de abril, donde la denunciante, Maritza Loza, presentó documentos justificativos de su inversión y un contrato de franquicia, que describió como carente de especificaciones detalladas.

Maritza Loza relató cómo, animada por Domínguez y Cortez, decidió abrir un local en San Juan de Lurigancho bajo la promesa de que con una inversión inicial estimada en 100 mil soles -aunque ella contaba únicamente con 70 mil- podría poner en marcha el establecimiento. Contrario a sus expectativas y luego de un desembolso que ascendió a más de 300 mil soles, la empresaria se encontró con una realidad financiera abrumadora, donde las ganancias prometidas nunca se materializaron, llevando a la quiebra del negocio apenas tres meses después de su inauguración, la cual contó con la presencia de Christian Domínguez.

En medio de lágrimas, la mujer expresó un profundo deseo de recuperar al menos parte de la inversión realizada para poder resarcir, en cierta medida, el apoyo económico prestado por sus padres.

“Christian, te pido por favor me devuelvas mi dinero, te pido que solo lo hagas por mis padres, quisiera devolverles a ellos, si lo demás lo perdí, ya, pues lo perdí. Se justo Christian, devuélveme siquiera el dinero de las cosas que tú me has vendido”, dijo la madre de familia, quien confesó que pensó en quitarse la vida debido a la desesperación por la fuerte deuda que enfrenta con el banco y sus familiares.

Christian Domínguez es acusado de estafa por emprendedora.

Christian Domínguez se defiende de acusación

El programa Magaly TV La Firme abordó a Christian Domínguez y le consultó su versión ante esta grave acusación de estafa, El cantante señaló que la emprendedora no cumplió con el contrato ni con el dinero acordado.

“Nosotros hemos cumplido en todo aspecto y hasta más (...) Me da mucha pena, porque no se cumplió con el contrato. Tampoco se canceló y se aperturó sin haber sido cancelado, eso fue un gran error porque nosotros no debimos inaugurar hasta que cancele todo (...) Queda de experiencia para que más adelante de no dar un paso, porque a veces unos quiere ayudar de corazón, pero en los negocios, el corazón no está bien. Hay que pesar en frío”, dijo el cantante de cumbia.

Christian Domínguez abrió su negocio de comida ‘Tusan Wok’ en medio de la pandemia a falta de eventos masivos. Junto a Franco Cortez, se aventuró a este rubro, el cual ya cuenta con varias franquicias y maneja a la par de su carrera musical.