El puente más largo que se ha construido en Perú y que termina en un huerto de frutas: ¿dónde se ubica y cuántos metros tiene?

Esta megaconstrucción tuvo una inversión de más de 600 millones de soles. VIDEO: Carlosvargas468

El Puente Nanay es una obra de ingeniería que ha capturado la atención de muchos, no solo por ser la estructura más larga jamás construida en Perú, sino por su final inusual en pleno corazón de la Amazonía. Esta construcción se alza con una longitud de 2 mil 283 metros entre el majestuoso río Nanay y extendiéndose hacia territorios poco explorados.

A pesar de su grandiosidad, la construcción del Puente Nanay ha suscitado serias preocupaciones entre las comunidades locales. Los líderes indígenas, no consultados adecuadamente, temen las repercusiones que el proyecto puede tener en su modo de vida, desde la potencial deforestación y pérdida de tierras hasta riesgos mayores como el incremento del narcotráfico. Las voces de oposición se alzan pidiendo respeto y protección para sus derechos y el medio ambiente

¿Dónde se ubica el puente Nanay?

Ubicado en la localidad de Punchana, en la provincia de Maynas, Loreto, el Puente Nanay se posiciona como la estructura más larga de Perú, con una longitud de 2 mil 283 metros.

Residentes conducen en un puente, parte de un proyecto federal que pasa sobre el río Nanay, en Iquitos, Perú, el domingo 26 de mayo de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Esta obra monumental, construida sobre el río Nanay, es parte de una ambiciosa red vial que busca conectar Iquitos con Mazán y otras comunidades nativas cerca de la frontera con Colombia.

¿Qué características presenta?

Este ambicioso proyecto vial, que comenzó en 2017 bajo el mandato del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, representa una inversión de 618 millones de soles. Concebido para conectar Iquitos con otras comunidades nativas cercanas a la frontera con Colombia, el proyecto promete transformar la región amazónica para así facilitar el transporte y el comercio.

La construcción del Puente Nanay, que se inició oficialmente el 28 de noviembre del 2018, constituye una parte esencial de este proyecto. Con una longitud de 2283.50 m por 14.80 m de ancho, esta estructura imponente cruzará sobre el río Nanay, aunque actualmente solo se ha completado el primer tramo.

Estructura cuya primera piedra fue puesta por el expresidente Pedro Pablo Kuczyinsky .

Queda pendiente la construcción del segundo tramo, cuya fecha de inicio aún se desconoce. Se espera que, una vez finalizado, beneficie a más de 120 mil ciudadanos, para mejorar el comercio y proporcionar una vía segura y eficiente, aunque actualmente carece de iluminación.

¿Qué problemas presenta el puente Nanay?

A través de un reportaje realizado por Punto Final, se puede observar cómo el Puente Nanay termina en la casa de una pareja que ha vivido más de 30 años en la comunidad nativa de Santo Tomás, en Loreto. Este huerto pertenece a Don Luis y Doña Mirtha, la familia Manuyama, integrantes de dicha comunidad. Para que el puente continúe su segundo tramo, tendrá que pasar por este huerto, por lo que afectó directamente a esta comunidad.

Además, en entrevistas realizadas por The Associated Press, algunos testimonios expresan preocupaciones significativas: “La carretera nos va a matar” y “Tenemos que parar este proyecto para el bien de nuestros hijos, para proteger esta tierra para el futuro de ellos”.

Vendedores colocan puestos de comida bajo un puente que forma parte de un proyecto federal de carreteras que pasa sobre el río Nanay, en Iquitos, Perú, el lunes 27 de mayo de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Los líderes indígenas también denuncian que no se ha consultado a las comunidades situadas a lo largo del trazado de la carretera. “El gobierno nunca nos consultó nada sobre la carretera, no tuvimos una consulta previa en nuestra comunidad y queremos que nuestros derechos sean respetados”, sostuvo Artur Francis Cruz Ochoa, líder de la comunidad nativa Centro Arenal, en declaraciones a The Associated Press.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades han señalado que el Puente Nanay, ubicado en la región de Loreto, es fundamental para la integración regional y la mejora de la conectividad. Este puente, que se extiende 2,3 kilómetros sobre el río Nanay, facilitará el acceso a servicios básicos como salud y educación, y promoverá el desarrollo económico al permitir un flujo más eficiente de bienes y personas.

Además, se espera que promueva el turismo en la Amazonía y contribuya a la protección del medio ambiente al reducir la dependencia de embarcaciones con mayor impacto ecológico.

En un comunicado enviado a la agencia de noticias que documentó los testimonios de la población indígena afectada, el Ministerio de Transportes defendió el proyecto, señaló que busca conectar a las comunidades a lo largo del recorrido, fomentar las economías locales, potenciar el comercio y mejorar la seguridad en las zonas limítrofes.

La obra qsignificó una inversión de más de 600 millones de soles.