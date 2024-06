Papá de Austin Palao lo apoya en su nueva relación, pero recuerda a sus exparejas: “A Flavia y a Luciana les deseo lo mejor”

Los Palao se retiran de ‘El Gran Chef Famosos X2’ fortaleciendo su vínculo familiar. | Latina

Steve Palao se pronunció sobre la relación de su hijo Austin Palao con la influencer chilena Fran Maira, a quien conoció en el reality ‘Ganar o servir’. Aunque la pareja aún no oficializa su relación, están juntos en Perú.

Steve Palao, padre de Austin, ha declarado que no conoce personalmente a Fran Maira debido a que ha estado de viaje. Sin embargo, expresó su disposición a conocerla si la relación avanza y su hijo decide presentarla a la familia.

Palao señaló que ha visto fotos de la joven y comentó que le parece una chica atractiva, pero recalcó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar con ella. “Sí, he visto sus fotos, linda chica se ve ¿no? No he tenido la oportunidad de conversar con ella. Bueno, más adelante si algo va bien yo creo que Austin la presentará”, afirmó Steve.

Steve Palao opina de Flavia Laos y Luciana Fuster

Asimismo, Steve fue consultado sobre la relación que tuvo su hijo con Flavia Laos, indicando que tenía una buena relación con ella cuando estaban juntos. “Los muchachos pueden tener caminos diferentes o caminos juntos, es parte de la vida. Yo apoyo tanto lo que hace mi hijo y también le deseo lo mejor para todas las personas, en este caso Flavia o Luciana”, concluyó.

Austin Palao habla sobre su actual relación con Flavia Laos luego de terminar.

¿Cuál es la relación entre Austin Palao y Flavia Laos?

En una pasada entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Austin Palao habló sobre su relación con su expareja, Flavia Laos. Ambos decidieron poner fin a su romance en noviembre de 2023, después de más de un año juntos. Desde entonces, han seguido caminos distintos, priorizando sus carreras personales.

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao parecía ser estable inicialmente. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias internas se hicieron evidentes, lo que eventualmente condujo a su separación. Aunque se notaba un distanciamiento antes del anuncio oficial, la confirmación pública de la ruptura llegó meses después. Según Palao, estas diferencias fueron insalvables, lo que llevó a la decisión de terminar en buenos términos.

Durante la entrevista, Austin Palao explicó que actualmente no tiene contacto con Flavia Laos. “No, ya no [hablo con ella], propio de una ruptura, creo que lo más saludable para ambos es cortar por lo sano y en su totalidad”, señaló en la emisión del programa. Señaló que esta decisión es la mejor manera de manejar la situación y permitir que ambos avancen en sus vidas sin conflictos ni malentendidos.

Además, Palao expresó sus mejores deseos para Flavia Laos en su carrera y destacó la importancia de mantener respeto y cordialidad a pesar del fin de su relación. Actualmente, Austin Palao está enfocado en su carrera internacional como cantante urbano y participa en programas de convivencia en países como Chile y México.

Austin Palao habla del posible romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella.

En otro segmento de la entrevista con Magaly TV La Firme, se abordó la relación de Palao con Nicola Porcella. Este último ha sido visto en compañía de Flavia Laos en México, lo que ha generado especulaciones, especialmente después de que fueran captados aparentemente besándose en una discoteca.

Austin Palao dejó claro que no considera a Nicola Porcella como un amigo, aunque reconoció que compartieron muchos años trabajando juntos en programas de competencia televisiva. “Le pongo bastante valor a la etiqueta de un amigo... Nicola es una persona con quien he compartido bastantes años de trabajo,” afirmó.

Según Palao, aunque Nicola Porcella es amigable y han compartido un tiempo significativo juntos, no lo considera un amigo cercano, manteniendo así una lejanía sobre su relación con el popular influencer.