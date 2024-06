Austin Palao niega ser amigo de Nicola Porcella tras rumores de romance con Flavia Laos. ATv: Magaly Tv La firme.

Austin Palao se encuentra enfocado en su carrera internacional como cantante urbano y chico reality de programas de convivencia internacionales como Chile y México. Además de ser imagen de importantes marcas de

Sin embargo, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ fue consultado por una reportera de Magaly Medina si considera como un amigo a Nicola Porcella.

Como se recuerda el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ fue visto muy cercano a Flavia Laos en su estadía en el país azteca, además de hospedarla en su casa, la llevó a una discoteca donde fueron captado en un aparente beso.

Austin Palao dio una entrevista a ‘Magaly Tv La Firme’. El modelo fue bastante claro y negó que Nicola Porcella sea su amigo, por el contrario, señaló que fue un gran compañero con quien compartió varios años en los programas de competencia de la TV.

“Le pongo bastante valor a la etiqueta de un amigo... Nicola es una persona con quien he compartido bastantes años de trabajo”, dijo en un inicio, marcando una fuerte distancia con el ‘Novio de México’.

Luego, la reportera de Magaly Medina insistió y le consultó directamente si Nicola no es su amigo, a lo Austin señaló que no y lo que considera como una persona buena onda. “Digamos ha sido un compañero por bastante tiempo y que hay buena onda”, dijo.

Por otro lado, el hermano menor de Said Palao comentó que ya no mantiene comunicación con Flavia Laos y que le deseo lo mejor en sus proyectos. “No, ya no (hablo con ella), propio de una ruptura, creo que lo más saludable para ambos casos es cortar por lo sano y en su totalidad”, dijo en declaraciones para América TV.

Austin Palao se refiere a supuesto romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella

Flavia Laos y Austin Palao terminaron su romance en noviembre del 2023, luego de más de un año de relación, aunque desde mucho tiempo antes se les veía muy distanciados, no fue hasta varios meses más tarde que confirmaron el fin de su romance.

Aunque todo parecía ir muy bien, las diferencias internas habrían terminado con esta relación. Luego de hacer pública su ruptura, ambos se han lucido cumpliendo con sus responsabilidades por separado y cada uno brilla con luz propia en su carrera personal.

Luego de su separación, se rumoreó que Flavia Laos y Nicola Porcella se habrían besado, dejando abierta la posibilidad de un romance entre ambos. Frente a esta situación, Austin Palao respondió ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ y señaló que no tiene problema con que puedan tener un romance y hasta se animó a darles la ‘bendición’.

“No pasa nada, creo que son dos personas que están solteras, que no le deben nada a nadie y si se da, pues, bendiciones que les vaya súper bien”, expresó evidentemente tranquilo.

El exchico reality conversó con América Espectáculos sobre el posible romance entre su expareja y el actor. Sin embargo, se mostró muy tranquilo con este tema. | América TV

Austin Palao niega que haya estado con Flavia Laos por publicidad

Austin Palao y Flavia Laos mantuvieron un romance bastante expuesto en redes sociales, donde mostraban los costosos viajes que hacían y los proyectos musicales que tenían. Rápidamente, los cibernautas comentaron que su amor era un trato comercial para conseguir más marcas y mayores ingresos para sus propios proyectos.

Ante ello, Austin señaló que no era cierto y si bien es cierto era muy distintos, pudieron conciliar y respetar y amar sus diferencias. “Obviamente, al estar juntos y ser personas públicas, algo ayuda, ahora con respecto al viaje de Pandora ya nos habían citado mucho antes de estar juntos... no le encuentro nada malo trabajar mediante una colaboración”, dijo.

Descartó que su unión haya sido un acuerdo comercial. “No para nada, quien me conoce tanto en la pantalla como detrás sabe que esas cosas no van conmigo”, señaló para las cámaras de Magaly Medina.

