Retiro AFP: Si solicito el 2 de julio, en el periodo libre, ¿cuándo recibiría el primer depósito?

Magaly Medina se burla de Kevin Salas al decir que no es ‘mantenido’: “¿Quién te paga tu sueldo?, tu esposa”

El esposo y manager de la cantante, Estrella Torres, defendió su rol en redes sociales, asegurando que no es un mantenido. La periodista de ‘Magaly TV La Firme’ no tardó en cuestionar la autenticidad de sus declaraciones, señalando que el verdadero éxito se demuestra con hechos y no con palabras. “No necesitas aclarar”, mencionó.