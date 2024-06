Luciana Fuster y Patricio Parodi: indicios de su ruptura salen a la luz

Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado su relación, según Jazmín Pinedo. (Captura: Más espectáculos)

Después que Jazmín Pinedo dejara entrever que Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado, los medios de comunicación rápidamente dieron a notar algunos indicios que revelarían cuál sería la situación sentimental de la pareja.

Pese a que en muchas oportunidades han indicado que están tratando de manejar la distancia, Luciana Fuster y Patricio Parodi, al parecer, no habrían podido sostener su relación. Recordemos que desde hace un año, los modelos viven en diferentes países a raíz de la coronación de la exintegrante de Esto es Guerra como Miss Grand International.

“Me han llegado como 20 mensajes diciendo que supuestamente Patricio y Luciana, taca tacata (signo de separación). ¿Será verdad? ¿O es que no los ven juntos porque cada uno está en lugares diferentes? Lo sabremos muy pronto,” fueron las palabras de Jazmín Pinedo, generando revuelo entre los fans de la pareja.

Luciana Fuster y Patricio Parodi habrían terminado su relación. Composición Infobae Perú

La pareja viene alimentando los rumores por su falta de interacción en las redes sociales, a diferencia de semanas anteriores, donde ambos se felicitaban por cada logró o demostraban amor en cada foto publicada.

Diferentes conductores vienen resaltando la rareza de estas actitudes. Por su parte, Valeria Piazza señaló en su programa que no puede profundizar al respecto hasta que los protagonistas hagan su descargo. Sin embargo, soltó un particular comentario. “Esperemos comunicado”, dijo la conductora.

Rebeca Escribens también se pronunció al respecto. “Si es así me daría mucha pena, en todo caso, espero que sea una simple especulación”, dijo la actriz.

Luciana Fuster y Patricio Parodi aún se siguen en Instagram

Pese a que no hay interacción entre la pareja, Luciana Fuster y Patricio Parodi continúan siguiéndose en redes, demostrando que aún pueden comunicarse si quisieran.

En la publicación de la modelo se puede ver todo su paso como Miss Grand International, desde viajes en diferentes países y presentaciones con la organización. En dichas publicaciones, Patricio Parodi brilla por su ausencia, evitando comentar y reaccionar.

Patricio Parodi y Luciana Fuster aún se sigue en Instagram.

Luciana Fuster también ha hecho lo propio en las publicaciones del integrante de ‘Esto es Guerra’, ha puesto me gusta en una que otra publicación, pero ha preferido no comentar. Parodi viene subiendo imágenes de su promoción de marcas y su viaje a Chile, el cual emprendió junto a Mario Irivarren, Said Palao y más amigos.

Justamente esta aventura en Chile de Patricio con sus amigos no cuenta con ninguna reacción de parte de Luciana Fuster. Las especulaciones señalan que a la reina de belleza no le habría gustado este viaje, generando diferencias entre ellos.

Ethel Pozo, por su lado, indicó que en pasillo de América TV se rumorea que quien habría decidido terminar con la relación es Luciana Fuster.

Pese a los fuertes rumores de separación, ninguno de ellos ha salido a aclarar la situación. Al contrario, se mantienen activos y haciendo publicaciones de sus propios intereses.

Patricio Parodi y la vez que no descartó matrimonio con Luciana Fuster

La noticia de su posible separación ha sorprendido a muchos, sobre todo porque hace unas semanas Patricio Parodi no descartó planes de matrimonio con Luciana Fuster, demostrando la solidez de su relación a pesar de la distancia y los rumores.

Durante su reinado como Miss Grand International, donde viaja a diferentes países, el guerrero no ha dudado en ir a su encuentro. “Aunque nuestra relación a veces se ve afectada por la distancia, estamos muy bien”, señaló Patricio en aquella ocasión.

Incluso, no descartó planes de matrimonio con su pareja. “Me gustaría, pero todo llegará a su tiempo. Esto claro, lo converso siempre con mi pareja, y siempre tratamos de compartir en las redes sociales algunas cosas importantes. Soy figura pública y siempre estoy agradecido con el apoyo que me han dado desde mis inicios”, indicó Parodi.

Patricio Parodi no descartaba poder casarse con Luciana Fuster en un futuro. (Foto: Captura de IG)