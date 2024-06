Luciana Fuster celebra su primer año como ‘Miss Grand Perú' con emotivo mensaje: “Este título lo llevaré en mi corazón”

Luciana Fuster celebra su primer año como ‘Miss Grand Perú' con emotivo mensaje. Instagram

El 22 de junio del 2023, Luciana Fuster se coronó como ‘Miss Grand Perú 2023′ en el programa en vivo de ‘Mande Quien Mande’ a cargo de María Pia Copello, en ese momento nadie se imaginó que meses después, esa mujer se convertiría en la segunda peruana en coronarse como ‘Miss Grand International en Vietnam.

Luciana Fuster recordó este importante momento mediante sus redes sociales y dedicó unas emotivas palabras a su reinado que tendrá que ceder a su sucesora, quien obtendrá el título de ‘Mis Grand Perú 2024′.

La reina de belleza comentó que este título lo llevará siempre en sus recuerdos como uno de los logros más significativos de carrera como figura pública. “Hoy se cumple 1 año desde que me convertí en Miss Grand Perú 2023. Título que llevaré por siempre, sobre todo en mi corazón y que espero también haya dejado una gran huella en los suyos”, indico al inicio.

“Hoy celebro un año de reinado, el cual no acaba, sino hasta conocer a nuestra siguiente ‘Miss Grand Perú 2024′, lo que me tiene con una mezcla de sentimientos entre nostalgia, gratitud, alegría y un sinfín más”, continuó.

Además, cabe resaltar que durante su reinado. Luciana fue duramente criticada por Magaly Medina y Rodrigo González, ya que señalaban que Jessica Newton, directora de la organización del ‘Miss Perú', le había dado la corona directamente. La influencer hizo caso omiso y se enfocó en su preparación hasta conseguir la corona del título internacional.

Luciana Fuster dejó atrás su etapa como chica reality al coronarse como Miss Grand International 2023. Instagram/@lucianafusterg

En otra parte de su mensaje aprovechó en agradecer a la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrird por permitirle conocer muchos lugares del Perú y a mucha gente que le brindó su cariño sin conocerla.

“Mi corazón está lleno de amor por cada experiencia tan hermosa e inolvidable durante mi reinado. Realmente es un honor haber tenido esta corona que me llevó a competir internacionalmente y tiene mucho significado para mí. En este tiempo, conocí a personas maravillosas en varias zonas del país y he tenido la oportunidad de crecer, aprender y contribuir a causas que nos unen desde el lado humano”, dijo.

“Agradezco desde lo más profundo a todos los que han sido parte de este increíble camino y que no han dejado de apoyarme desde el primer día. A mi gente cercana. A todos ustedes que me siguen a través de las redes o TV. A cada persona con quien tengo la dicha de hablar, aunque sea unos minutos cuando nos cruzamos por la calle o que simplemente me saluda y me transmite tanto amor porque es algo mutuo.

Finalmente, agradeció a la organización del ‘Miss Perú' por confiar en ella y demostrar que puede dejar el nombre del Perú en alto. “Gracias familia Miss Grand Perú por un año tan mágico. Tengo la certeza de que este no es el final, sino una continuación de lo que hemos logrado trabajar en el tiempo que he tenido en el país durante este año”, terminó.

Luciana Fuster celebra su primer año como ‘Miss Grand Perú' con emotivo mensaje. Instagram.

¿Cuándo se realizará el ‘Miss Grand Perú 2024′?

Jessica Newton acaba de coronar a Tatiana Calmell como la nueva ‘Miss Perú Universo’, el pasado 9 de junio, en la plaza Grau del Callao, el cual fue objeto de muchas críticas por la demora y algunos detalles que no fueron desapercibidos por el público en general.

Faltan pocas semanas para que, Newton anuncié cuándo se realizará el ‘Miss Grand Perú’. Algunos señalan que se podría realizar en la fortaleza del Real Felipe en el Callao.

Este certamen ha tomado relevancia luego de que Luciana Fuster fue coronada como ‘Miss Grand International 2023′ y ha causado un gran impacto en los países asiáticos.

Miss Grand Perú inició en Mande quien Mande.