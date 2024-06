Harvey Colchado, coronel separado de Diviac, pidió autorización para romper su silencio y defenderse en entrevistas

Harvey Colchado se retira en silencio de la sede del Congreso de la República tras declarar ante la Comisión de Fiscalización. Canal N

El coronel Harvey Colchado, separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), solicitó hace diez días a su Comando la autorización para comparecer ante la prensa, según un despacho difundido por Epicentro TV.

De acuerdo con el portal de investigación, Colchado argumentó que tanto el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como varios medios de comunicación, le imputan hechos falsos, por lo que reclamó su derecho a la defensa y a la buena reputación. Hasta ahora, en todas sus apariciones públicas, ha guardado silencio.

El ministro había señalado en RPP que la Diviac estaba instrumentalizada y detalló que, entre 2019 y 2024, esa unidad policial recibió un presupuesto total de 72 millones de soles, además de casi medio millón de soles de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) en 2019. Sin embargo, aseguró que no realiza investigaciones sobre narcotráfico.

También mencionó que el fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, le informó que se habían devuelto carpetas por falta de presupuesto o recursos logísticos. Además, señaló que la Contraloría ha identificado casos de duplicidad de comprobantes en la Diviac como en 2022, cuando se detectaron vales de sustentación duplicados por un total de 120 mil soles.

Coronel Harvey Colchado llega al Parlamento para declarar sobre el caso 'Los Waykis en la Sombra'

Posteriormente, el fiscal Chávez Cotrina expresó su sorpresa ante las observaciones y aseguró desconocer la fuente de información que sustenta las afirmaciones. “Desde la época que se creó la Diviac hasta ahora, hemos venido trabajando de forma muy coordinada y hemos tenido grandes éxitos en la desarticulación de varias organizaciones criminales y muchos de estos delincuentes ya están con condena firme”, aseguró en diálogo con La República.

El Ministerio del Interior ha informado que Santiváñez se reunirá con el contralor Nelson Shack para coordinar las acciones de auditoría general y concurrente sobre los fondos de inteligencia asignados a la unidad. La reunión está prevista para este miércoles desde las 17:00 horas.

Colchado, quien estuvo a cargo del allanamiento de la residencia de la presidenta Dina Boluarte por el llamado ‘Rolexgate’, se encuentra incurso en una investigación interna por carecer de un plan de operaciones en la operación y por compartir en WhatsApp una foto de un pastel de cumpleaños en la que se ve a un agente de policía echando abajo de una patada la puerta de una vivienda.

Según el reglamento disciplinario, compartir esta foto no corresponde a una falta grave ni muy grave, porque era su teléfono móvil particular y que la imagen en cuestión no tenía que ver con el operativo policial de la vivienda de la jefa de Estado, replicó su defensa legal.

La suspensión de Harvey Colchado sería plan de una organización criminal, según la Fiscalía. Foto: composición Infobae

A inicios de junio, el Poder Judicial admitió la demanda de amparo presentada por el coronel Harvey Colchado. El recurso fue asignado al Séptimo Juzgado Constitucional de Lima, que lo revisará en una audiencia programada para el próximo miércoles 11 de diciembre.

En desarrollo.