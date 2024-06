Jefferson Farfán no hace diferencias entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt: “Las dos son muy talentosas”

El exfutbolista no hizo diferencias entre las salseras y afirmó que ambas son buenas en su lado artístico. | YouTube

Jefferson Farfán viene dando de qué hablar por su nuevo negocio fuera de las canchas. El deportista, que se jubiló por una lesión, ahora ha decidido hacer algunas inversiones que han llamado mucho la atención, pues se ha dado a conocer que tendría un centro comercial propio, al punto de que se ha mencionado que con eso estaría cumpliendo un sueño.

Sin embargo, a la par también está trabajando en su program digital ‘Enfocados’, junto a su gran amigo Roberto Guizasola. El éxito de este podcast no ha hecho más que ponerlo en la palestra y, como parte de su crecimiento en el ciberespacio, se ha presentado en más de un programa.

Este jueves 20 de junio, Farfán llegó hasta el set de Edson Dávila y su programa ‘Edson Pa que más’, donde, con su amigo Guizasola, se refirieron a diversos temas. En este espacio, conversaron de fútbol, amores, sueños y también cómo inició este proyecto, sin embargo, el popular ‘Giselo’, no perdió la oportunidad de hacer una pregunta muy peculiar.

Jefferson Farfán destaca el talento de Yahaira y Daniela.

Cuando se encontraban en un ping pong, el presentador le consultó a ambos invitados sus preferencias respecto a dos cantantes de salsa. Sin dudarlo dos veces, Dávila preguntó si preferían a Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt. Este cuestionamiento generó el nerviosismo en el popular ‘10 de la calle’, quien al principio se echó a reír.

Segundo más adelante, Guizasola mencionó que su preferida es Plasencia, pero cuando llegó el momento de Farfán, él se puso más serio y también respondió de forma más diplómatica. “Yo creo que ambas tienen talento. Las dos son muy talentosas”, afirmó.

De esta manera, el exdeportista no hizo diferencias entre ambas cantante y, por el contrario, afirmó que no debería haber comparaciones, dejando en claro que el talento tiene que destacarse. Cabe señalar que una de ellas es su expareja y la otra artista es una de sus amigas cercanas.

Jefferson Farfán y la razón por la que no se ha casado

Jefferson Farfán fue el invitado especial en el podcast de Edson Dávila, donde se abordaron diversos temas, incluyendo su vida sentimental. Desde que terminó su romance con Yahaira Plasencia, no se le ha conocido otra pareja notable. Durante la entrevista, las bromas y preguntas sobre su vida amorosa fueron constantes.

En un momento inicial, Dávila, también conductor de ‘América Hoy’, le preguntó a Farfán si alguna vez se había enamorado profundamente. El exfutbolista, lejos de esquivar la pregunta, confesó que sí, aunque evitó mencionar nombres.

Sobre si había realizado locuras de amor por alguna exnovia, el exdeportista respondió con un rotundo no, explicando que se considera una persona seria en sus relaciones amorosas.

Jefferson Farfán dio a conocer su pensamiento sobre el matrimonio. (Foto: Captura de YouTube)

El tema del matrimonio también fue abordado. El exfutbolista se mostró serio y afirmó que no planea casarse en el futuro cercano, dando a entender que está soltero actualmente. No obstante, no descartó la posibilidad de matrimonio más adelante, afirmando que espera encontrar a la persona ideal. “No ha llegado la persona ideal, si se da en algún momento, se dará”, comentó.

En relación a la edad para contraer matrimonio, Farfán señaló que no le preocupa, pues considera que todo debe suceder de manera natural. “No fuerzo nada, no me gusta forzar nada, creo que todo se tiene que dar de manera natural”, enfatizó, añadiendo que no le importaría casarse a los 50 o 60 años.

A lo largo de la entrevista, Farfán dejó claro que, aunque está abierto a la posibilidad de encontrar el amor y casarse en el futuro, prefiere que las cosas fluyan sin presiones ni apuros. Su actitud refleja un enfoque calmado y paciente hacia las relaciones sentimentales y el compromiso matrimonial.