Jessica Newton intentó silenciar a productor de ‘Miss Chimbote’ prometiéndole franquicia, revela Magaly Medina

Jessica Newton intentó silenciar a productor de ‘Miss Chimbote’ prometiéndole una franquicia, revela Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reveladora edición de ‘Magaly TV La Firme’ hoy, 19 de junio, Magaly Medina expuso una nueva denuncia impactante. Esta vez, en relación con Jessica Newton, organizadora del certamen ‘Miss Perú’. Según la periodista, Newton habría intentado silenciar al organizador del evento ‘Miss Chimbote’ para evitar que hable con los medios, específicamente con ella.

Como recordarán, el productor dio su descargo para las cámaras del programa de ATV, pero el reportaje no se emitió porque la periodista estaba enferma con faringitis. Ante esto, Jessica trató de resolver la situación devolviendo el dinero invertido al empresario, sin contar que el productor optó por continuar con sus declaraciones a Magaly, ya que habría enfrentado complicaciones con auspiciadores y críticas por la ausencia de Newton en el evento.

“Ahora tenemos una denuncia que nos llegó justo este fin de semana. Ayer publicitamos, pero de verdad no podía ni hablar,” afirmó Medina durante su programa. Según la periodista, el organizador del evento en Chimbote habría recibido un depósito de nueve mil soles de parte de la mamá de Cassandra Sánchez, con la condición de que no hable sobre ciertos asuntos relacionados con ella ni permita que la información salga a la luz pública.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Medina continuó explicando que a pesar de los intentos de silenciar al organizador Luka González, este decidió hablar con ‘Magaly TV La Firme’ para revelar lo que Newton le habría ofrecido para evitar que se divulgue la información. “Esta nota sí va a salir porque esto sí sucedió y yo no me creo su cuento que le hizo a la organización,” declaró la figura de ATV con firmeza.

“Así que él se ha sentado en la nota también y nos ha vuelto a declarar sobre este hecho y nos ha contado lo que ella le ha ofrecido para que él no hable al respecto o esta nota no salga. Pero esta nota sí va a salir porque esto sí sucedió y yo no me creo su cuento que le hizo a la organización, que faltando unos minutos para salir al aeropuerto les diga: ‘Ay, la persona que me va a acompañar ha perdido sus documentos’,” mencionó.

Además, el productor del Miss Chimbote reveló a Magaly que Jessica le habría prometido una franquicia si mantenía silencio sobre el incidente. “Le prometió una franquicia si no denunciaba,” añadió la periodista, destacando el supuesto intento de Newton de influir en la cobertura mediática. La periodista criticó el supuesto comportamiento de su examiga, señalando que la organizadora suele evadir responsabilidades y culpar a terceros por sus errores. “Ella le encanta quedar siempre bien como reina, ¿no? Los demás tienen la culpa de sus errores. Ella jamás,” comentó Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Los demás tienen la culpa de sus errores. Ella jamás. Y así no es, pues hay que ‘apechugar’ no más. Y en este caso te dieron plata, te contrataron. Tú dijiste que ibas a ir, pero al final no fuiste, incumpliste. Y eso es lo que hicieron. Y allá los auspiciadores, las marcas, dice el organizador de este evento, han quedado muy, muy descontentas porque pusieron plata, invirtieron porque iba a ir ella como presidenta del jurado,” sostuvo.