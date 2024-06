Sada Goray, en carta, confirma reunión oculta con Patricia Benavides en EE.UU.: “Era parte de un plan. Creí en sus ojos con lágrimas”

Sada Goday es investigada junto a Mauricio Fernandini. (Foto: Andina)

La empresaria Sada Goray, implicada en una red de sobornos en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y actualmente recluida en el penal de Chorrillos, confirmó que en enero del 2023 se reunió en Estados Unidos con la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, una cita que la magistrada ocultó.

A través de una extensa carta difundida este domingo por Cuarto Poder, Goray reconoció que tomó “decisiones equivocadas”, se declaró víctima de una “embestida” por ‘Los Niños’ —como se denomina al grupo de congresistas implicados en presuntos actos de corrupción junto con Castillo— y acusó a Benavides de haberse acercado “con engaños”, a través de su abogado, “para decirme que me protegería, que tenía que contar la verdad, que quería saber de más hechos de corrupción”.

De acuerdo con la cédula de notificación expuesta por el dominical, el despacho de Benavides informó a la empresaria que la declaración se realizaría entre el 5 y 7 de enero de ese año en el consulado peruano de Miami. El fiscal adjunto supremo Marco Huamán pidió autorización para él y la exfiscal general viajaran a la nación estadounidense.

“Luego de la caída del régimen, y de haber contado lo que Salatiel Marrufo (exasesor del exministro de Vivienda Geiner Alvarado) me contó, enfrenté otra embestida, los de los llamados ‘Niños’, sin saberlo, la persona que conocí en el Consulado de Perú en Miami en enero del 2023, y que se mostró cercana, sensible y comprometida, estaba envuelta en la misma trama que estos ‘Niños’, se lee en la misiva de 16 páginas.

Según la empresaria, Benavides le prometió protección a cambio de que ella le alcanzara información sobre posibles actos de corrupción vinculados al expresidente y otros altos funcionarios; sin embargo, acabó arrestada, lo que considera una estrategia manipulada por la magistrada para “alcanzar su plan criminal”.

“Señora Benavides, le creí cuando me dijo que sabía la corrupción que estaba enquistada en la construcción y que quería combatirla. Creí en sus ojos con lágrimas cuando le conté sobre la emoción de una familia al recibir una casa por primera vez en su vida. Aunque el fin no justifica los medios, y yo estuve equivocada, usted lo aceptó y se emocionó. Nunca pensé que hablarle de algunos congresistas me llevaría no solo a prisión injustamente, sino que usted haría todo lo posible por alcanzar su plan criminal, con tal de salvar a su hermana, usándome a mí y a otros como ‘chivo expiatorio’ de las culpas de otros”, señaló.

Goray consideró que el objetivo principal de Benavides, acusada de liderar una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público, fue captar información sobre las implicaciones del grupo de diputados. “Ahora me doy cuenta que todo fue una estrategia para conocer mi declaración, para indagar por los congresistas, para saber qué otra información podía tener que sea de interés para cualquier actividad ilícita, en lo que quizás podría estar implicada”, siguió.

Francisco Álvarez, defensa de la empresaria, señaló que “hasta en dos o tres ocasiones” su patrocinada fue consultada por los legisladores. “Y cuando se cierra la diligencia, según me confirma Sada, le dijeron ‘señora, cualquier información sobre aforados, por favor nos proporciona la información de inmediato”, dijo.

Comunicado de familia de Sada Goray

En su manuscrito, la empresaria precisó que, después de ese encuentro, volvió a tener contacto con el equipo fiscal “porque extrañamente nos dijeron que se les había extraviado la declaración impresa”. Posteriormente, remarcó que no entiende “hasta ahora ese interés inusitado”. El Ministerio Público no negó ni confirmó la existencia de esa declaración en EE.UU.

El encuentro ya había sido expuesto a mediados del año pasado en un comunicado de la familia de Goray. “Hacemos un enérgico llamado a la Fiscal de la Nación, quien en su momento solicitó la colaboración de Sada para luchar contra las mafias que han infiltrado nuestro Estado y le pedimos que cumpla su palabra de protegerla ante su decisión de contribuir con la justicia en esta lucha”, señalaron entonces.