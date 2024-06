50 Best: restaurante peruano ‘Central’ fue coronado como ‘The best of the best’ de los últimos 10 años

Central ha sido incluido en la exclusiva lista Best of the Best, un reconocimiento a su impacto global en la gastronomía y su dedicación a la diversidad cultural y natural del Perú. Composición | Central

Central, liderado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha sido distinguido como The Best of the Best de la última década por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants. La ceremonia se llevó a cabo el 5 de junio en el Carversteak de Resorts World, en Las Vegas, reuniendo a los principales chefs y restauradores del mundo para inaugurar las festividades. Situado en el pintoresco barrio de Barranco en Lima, Central ha obtenido este reconocimiento por su enfoque innovador y su compromiso con la representación de la diversidad culinaria del Perú.

El restaurante destaca por ofrecer una experiencia gastronómica única que explora los diversos ecosistemas del país, desde la costa hasta los Andes, utilizando ingredientes autóctonos que celebran la riqueza y el patrimonio cultural peruano. La creatividad y dedicación de sus chefs han elevado a Central a nuevas alturas, consolidándolo como un referente de la capacidad de la cocina peruana para reinventarse y cautivar paladares a nivel internacional.

¿Cómo logró Central este reconocimiento?

El comedor peruano ha escalado a la cima de la gastronomía mundial gracias a su enfoque único e innovador que fusiona técnicas ancestrales con una visión contemporánea. Virgilio Martínez y Pía León, los chefs al mando, han sabido captar la esencia de la biodiversidad peruana, explorando distintos ecosistemas del país para incorporar ingredientes autóctonos en sus creaciones, muchos de los cuales son desconocidos fuera del Perú.

El chef Virgilio Martínez presenta una exquisita creación culinaria en Central Restaurante, explorando los sabores autóctonos del Perú. Foto: Andina.

El restaurante es conocido por su menú degustación, que lleva a los comensales en un viaje a través de los paisajes naturales del Perú, desde las profundidades del océano hasta las alturas de los Andes. Cada plato no solo presenta sabores únicos, sino que también cuenta una historia sobre la geografía y la cultura peruana. Este meticuloso cuidado en la selección y preparación de los ingredientes, combinado con una presentación impecable, ha establecido a Central como un pionero en la alta cocina, lo que le ha valido el reconocimiento constante de críticos y expertos internacionales.

Además de su excelencia culinaria, destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la investigación. Martínez y su equipo colaboran estrechamente con comunidades locales y científicos para descubrir y preservar los ingredientes nativos, promoviendo su uso responsable y sostenible. Este enfoque holístico y su pasión por la innovación lo han consolidado en la élite de la gastronomía global, garantizando que siga sorprendiendo y deleitando paladares en los años venideros.

¿Por qué Central no participó en The World’s 50 Best 2024?

La opinión de la periodista gastronómica Laura Graner arroja luz sobre las reglas que impiden a Central defender su título. (Instagram: @restaurantesperu)

El restaurante peruano no pudo ser seleccionado nuevamente como el mejor restaurante en The World’s 50 Best Restaurants 2024. Según la periodista gastronómica Laura Graner, en su cuenta de Instagram, la razón detrás de esta exclusión es que, al alcanzar el primer lugar, ingresó a una lista aún más exclusiva: la Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants.

“Lamentablemente, para los peruanos, ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”, explicó Graner.

La inclusión de Central en la lista Best of the Best es un reconocimiento a su excelencia sostenida en el tiempo y lo coloca junto a otros restaurantes que han sido consagrados como los mejores del mundo en años anteriores. Esta lista exclusiva es una especie de “salón de la fama” culinario donde solo los establecimientos más destacados permanecen, indicando que Central ha logrado un nivel de perfección y consistencia digno de estar entre los mejores.

¿Cuáles son los platillos que ofrece Central y cuánto cuestan?

El restaurante barranquino presenta una serie de experiencias gastronómicas únicas que pueden alcanzar un costo de hasta 1.250 soles por persona. Estas duran entre 3 y 4 horas, dependiendo del tiempo que cada comensal se tome. Un aspecto diferencial es el cuidado no solo en la presentación de los platillos, sino también en la selección y tratamiento de cada ingrediente desde su origen.

Un plato a base de mashuas (tubérculo andino peruano) y cuello de cabra acompañado de hierbas, llamado "Bosque de Loma", en la cocina del restaurante Central en Lima, Perú. 28 de enero de 2021. REUTERS/Ángela Ponce

Alternativas de menú:

Territorio en Desnivel: Descripción: Esta experiencia recorre 12 ecosistemas peruanos. Precio: 1.045 soles. Creatividad del día: Descripción: Un menú basado en la creatividad diaria del equipo de cocina. Precio: 1.045 soles. Mundo Mater: Descripción: Explora 14 ecosistemas, profundizando en la biodiversidad peruana. Precio: 1.250 soles. Creatividad Mundo: Descripción: Un menú que recorre 14 alturas diferentes, ofreciendo una experiencia única. Precio: 1.250 soles.

Opciones de maridaje:

Territorio en Desnivel y Mundo Mater: Terroir de vinos del mundo: Pensados para complementar estas experiencias. Precio: 424 soles para Territorio en Desnivel y 488 soles para Mundo Mater. Equilibrio Mater: Descripción: Incluye fermentos, destilados y vinos de Sudamérica. Precio: 454 soles para Territorio en Desnivel y 518 soles para Mundo Mater.

Experiencias sin alcohol:

Territorio en Desnivel: Opciones: Néctares, infusiones y extractos. Precio: 222 soles. Mundo Mater: Opciones: Néctares, infusiones y extractos. Precio: 278 soles.

Central ofrece estas experiencias únicas gracias a su centro de investigación, Mater, enfocado en resaltar la diversidad peruana. Estas opciones permiten a los comensales disfrutar de una experiencia adaptada a sus preferencias, ya sea con alcohol o sin él, siempre con ingredientes cuidadosamente seleccionados y preparados.