Samahara Lobatón asegura estar en bancarrota, pero Bryan Torres la desmiente: “Pago gastos del bebé”

Samahara Lobatón ha causado revuelo en las redes sociales al escribir que está en bancarrota a través de sus historias de Instagram. La joven influencer, quien espera un bebé con su expareja Bryan Torres, enumeró los gastos realizados a inicios de mes y se describió en una situación de problemas financieros.

Este anuncio generó preocupación entre sus seguidores y ha reavivado el interés en su vida personal. Como se recuerda, esta relación llegó a su fin en abril tras una disputa pública y fuertes acusaciones de agresión.

Luego de la ruptura, la hija de Melissa Klug fue retirada de la casa del cantante en Chorrillos, y actualmente reside en un departamento propio. En su publicación, la joven escribió: “Inicio de mes: Pagos, servicios, compras... Yo: Bancarrota (emoji llorando)”.

Samahara Lobatón se declara en bancarrota, pero Bryan Torres la desmiente. | Composición/Infobae

¿Samahara Lobatón tiene problemas financieros?

Ante la difusión de esta información, el magazine matutino ‘América Hoy’ decidió comunicarse con el exasistente de Jefferson Farfán para obtener su versión sobre la situación. El intérprete, quien es el padre del segundo hijo de la influencer, ofreció una perspectiva diferente a la presentada por ella.

En su respuesta, este aseguró que la publicación de Lobatón fue en tono jocoso y no representa su realidad financiera.

“Amiga, eso es sarcasmo, es un decir obvio”, aclaró Bryan al ser consultado por el programa. Luego, reafirmó su responsabilidad económica hacia su pequeño, destacando que él se encarga de cubrir todos los gastos necesarios.

Publicación de Samahara Lobatón. | Captura/Instagram

“Obvio, sino hace rato me hubiera publicado, no solo eso, pago gastos del bebé”, manifestó Torres, desvirtuando así la idea de una posible insolvencia de Samahara.

Samahara Lobatón acusa de abandono a su hijo

Samahara Lobatón denunció públicamente que Yonathan Horna, conocido como Youna en la farándula, no ha cumplido con el pago de la pensión alimenticia para la hija que tienen en común en los últimos meses.

Esta acusación se realizó a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la influencer. Según puso, ella permitió que su pequeña viajara a Estados Unidos para ver a su padre por motivo de su cumpleaños y pasar una semana con él.

Sin embargo, la joven destacó que el barbero no ha contribuido económicamente con las necesidades de la niña, ni siquiera en fechas especiales como Navidad y el cumpleaños de la menor.

Samahara Lobatón dio a conocer que sufre de náuseas y vómitos en su segundo embarazo. (Foto: Captura de IG)

“Si decidí llevarla a que vea a su papá fue porque mi hija me lo estuvo pidiendo mucho tiempo, pero no inventen cuentos que no hay. Soy yo quien vela por todos los gastos de Xianna, por ello tengo un proceso de alimentos hace 8 meses con el papá de ella”, puso.

Samahara Lobatón habla con fans

En otra interacción con sus seguidores en Instagram, Samahara Lobatón respondió preguntas sobre su segundo embarazo y la crianza de su hija de tres años.

Una seguidora expresó su admiración por su valentía al criar a su pequeña y afrontar sola su periodo de gestación. La hija de Melissa Klug respondió a este comentario reiterando su compromiso de luchar por sus descendientes, independientemente del apoyo de sus padres.

La influencer también informó que está en el quinto mes de gestación de su relación con el salsero Bryan Torres, un romance que terminó en malos términos debido a incidentes de agresión física.

Samahara Lobatón dio detalles de su segundo embarazo.

Adicionalmente, compartió que aunque conoce el sexo de su bebé, lo revelará más adelante y no descartó realizar un baby shower.

“Con este me morí. Hipermesis gravídica (que vomitas hasta cuando tomas agua). Así estuve 4 meses hasta me hospitalice. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito. Tengo acné por el aumento de progesterona. Se me hinchan las piernas y pies. Este sí me está dando con palo”, agregó sobre su estado de salud.