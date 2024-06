Samahara Lobatón acusa a Youna de no enviarle dinero para su hija hace ocho meses: “La mantengo al 100%”

Samahara Lobatón denuncia a Youna por pensión de alimetnos /Instagram

Pese a que Samahara Lobatón permitió que su hija viera a su padre Yonathan Horna más conocido como Youna en Estados Unidos, nada entre ellos habría cambiado. De acuerdo a una publicación que hizo la influencer, el barbero no estaría cumpliendo con el pago de la pensión de la niña que tiene en común hace varios meses.

La hija rebelde de Melissa Klug abrió la cajita de preguntas de su cuenta oficial de Instagram y contestó las interrogantes más frecuentes de sus seguidores. Muchas de ellas eran acerca de cómo va llevando su segundo embarazo y acerca de la crianza de su pequeña de tres años.

Una cibernauta le comentó que también es mamá y la admira por tener sola a su pequeña y a su segundo bebé de la misma forma. “Admiro tu valentía. Soy mamá y no es nada fácil. Sigue adelante sola y con tus bebés. Bendiciones”, se puede leer.

Samahara Lobatón aprovechó este comentario para dejar en claro por qué había permitido que su niña viaje a Estados Unidos para ver a su padre en el día de su cumpleaños y estar con él por el lapso de una semana.

“Si decidí llevarla a que vea a su papá fue porque mi hija me lo estuvo pidiendo mucho tiempo, pero no inventen cuentos que no hay. Soy yo quien vela por todos los gastos de Xianna, por ello tengo un proceso de alimentos hace 8 meses con el papá de ella”, explicó.

En ese sentido, denunció que el barbero no estaría cumpliendo con el pago de la manutención para su niña, inclusive que no ha recibido nada por fechas especiales como es Navidad y su cumpleaños.

“Yo mantengo al 100% a Xianna, no tengo ayuda ni económica ni física del papá de Xianna hace 8 meses. Realmente yo soy mamá y papá para ella. Él no se hace presente ni en su cumpleaños ni en Navidad”, detalló.

Finalmente, comentó que ella luchará por sus dos hijos siempre, así los padres de ellas no la apoyen o no estén presentes. “Mis bebés son lo más sagrado que tengo y jamás dejaría que le falte algo como cualquier madre”.

Samahara Lobatón y las complicaciones que ha tenido con su segundo embarazo

La influencer comentó que tiene cerca de cinco meses de embarazo producto de su relación con el salsero Bryan Torres. Como se recuerda, este romance terminó en malos términos por los conflictos que ambos tuvieron en la calle y terminaron en una agresión física.

Además, Samahara comentó que ya sabe cuál el sexo de su bebé, pero lo revelará a su debido a tiempo. No descartó tener un baby shower, evento que organizará como las celebraciones que ha hecho anteriormente. Pero en otro momento, comentó que segunda gestación le ha traído muchas complicaciones a su salud que incluso la llevaron a ser internada en una clínica local.

“Con este me morí. Hipermesis gravídica (que vomitas hasta cuando tomas agua). Así estuve 4 meses hasta me hospitalice. Ya he vuelto a la vida hace unas semanas, pero igual tengo náuseas, pero ya no vomito. Tengo acné por el aumento de progesterona. Se me hinchan las piernas y pies. Este sí me está dando con palo”, detalló.

