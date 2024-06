La odisea de decenas de peruanos para tramitar la visa a México: esto aconseja hacer la embajada de ese país

Embajada de México pide a peruanos tener visa antes de planear viaje

Ya sea por motivos académicos, un reencuentro con un pariente después de muchos años o por un viaje familiar muy esperado, la desesperación de numerosos peruanos por obtener la visa para ingresar a México viene en aumento. A diario, acuden a la sede de la embajada de ese país, en el distrito de San Isidro, con la esperanza de obtenerla para no ver frustrado sus planes.

La familia Gómez es una de las tantas que aguardan en los exteriores de la sede diplomática mexicana para encontrar alguna solución. Planearon, desde hace buen tiempo atrás, conocer la paradisiaca playa de Cancún, pero esto actualmente parece que no será posible.

“No tenemos cita. Yo ya saqué mi visa hace dos meses atrás, pero ella (su esposa) no ha podido llegar. Entonces, hemos querido reagendar la cita, pero no se ha podido. Se ha bloqueado la página. La última fecha que hubo, el 1 de junio, tampoco se abrió y no se concretó el trámite”, contó el señor Gómez al noticiero 24 horas.

Numerosos peruanos llevan esperando semanas e incluso meses para acceder a la visa mexicana.

Según el padre de familia, en la embajada de México le indicaron que debe esperar hasta fines de junio, pero él remarca que su viaje es el 2 de julio, por lo que teme perder sus boletos de avión y todas sus reservas en Cancún.

“Lo que me dicen ellos es que espere hasta fines de junio, pero si el 2 de julio es mi viaje, obviamente ya no voy a poder”, lamentó

“Varias veces me han bloqueado”

Otra ciudadana peruana, desde los exteriores de la sede diplomática, también se quejó que teme se vea frustrado el reencuentro con sus primas, con quienes no tiene contacto hace buen tiempo.

Migraciones brindará apoyo a peruanos que tengan un vuelo programado a México. (Foto: Andina)

“Cuando dieron lo del decreto empecé a recopilar mis documentos y cuando quise entrar a saca cita ya no había cita. Varias veces me han bloqueado, ya varias veces he vuelto a ingresar con otro correo y nada”, comentó.

Agregó que su viaje es de índole familiar y está programado para el miércoles 26 del presente mes, pero le habrían dicho que el viernes 28 recién se vuelven a abrir las citas en la embajada de México.

“Parece que ya no voy a poder viajar, las citas se abren después de mi viaje. Imagínense”, reprochó la mujer.

Similar situación atraviesa Esmeralda, una compatriota que se esforzó por conseguir una vacante en un congreso internacional a celebrarse en tierras mexicanas.

“Desde el 31 de mayo y el 01 de junio estoy intentando conseguir una cita, pero no he conseguido. Cuando ingreso a la página me sale bloqueado, que es un comportamiento inusual y, entonces, hay que estar actualizando”, contó.

Esmeralda detalló que su viaje todavía es en agosto, pero necesita confirmar su presencia a los organizadores como máximo el domingo 30 de junio.

“Yo tengo una estancia académica en México y participo en un congreso internacional allá. Entonces, tengo que confirmar mi presencia mucho antes”, remarcó la joven.

“La plataforma no está bloqueada”

Adolfo Zepeda, vocero de la Embajada de México, explicó que la sección consular está abriendo el calendario de citas para el público cada mes.

Decenas de peruanos acuden a la Embajada de México para informarse acerca de la nueva visa impuesta de forma intempestiva por el país norteamericano, cuando muchos de ellos ya tenían viajes reservados, este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“Es decir cada final de mes abrimos un determinado número de citas a las que pueden acceder el público. No significa ello que la plataforma esté saturada, bloqueada o que no esté funcionando. Simplemente es que no hay citas disponibles, en este momento, para la gente”, afirmó.

Desde ese sede diplomática, se recomendó a la comunidad peruana a tener primero la visa antes de programar cualquier viaje a tierras mexicanas.