Austin Palao se refiere a los rumores de una relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella: “Si se da, bendiciones”

El exchico reality conversó con América Espectáculos sobre el posible romance entre su expareja y el actor. Sin embargo, se mostró muy tranquilo con este tema. | América TV

Flavia Laos y Austin Palao terminaron su romance en noviembre del 2023, luego de más de un año de relación, aunque desde mucho tiempo antes se les veía en evidentemente cercanos, no fue hasta varios meses más tarde que confirmaron su romance.

Aunque todo parecía ir muy bien, las diferencias internas habrían terminado con esta relación. Luego de hacer pública su ruptura, ambos se han lucido cumpliendo con sus responsabilidades por separado y cada uno brilla con luz propia en su carrera personal.

Sin embargo, recientemente se han visto algunas imágenes de Flavia Laos sumamente cercana a Nicola Porcella, con quien coincidió en algunos eventos en México. Incluso, se rumoreó que ambos se habrían besado, dejando abierta la posibilidad de un romance entre ambos.

Austin Palao habla del posible romance entre Flavia Laos y Nicola Porcella.

Frente a esta situación, Austin Palao respondió ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ y señaló que no tiene problema con que puedan tener un romance y hasta se animó a darles la ‘bendición’.

“No pasa nada, creo que son dos personas que están solteras, que no le deben nada a nadie y si se da, pues, bendiciones que les vaya súper bien”, expresó evidentemente tranquilo.

Por otro lado, dejó claro que no tiene ningún tipo de comunicación con Flavia Laos. Comentó que prefiere mantener la distancia de su expareja porque considera que es lo más saludable para ambos. “No (me hablo con Flavia) propio de una ruptura, creo que lo más saludable para ambos casos es cortar por lo sano y en su totalidad”, agregó en su declaración.

Austin Palao no cierra la posibilidad de volver a Esto es Guerra

En medio de la conversación, el exchico reality que viene abriéndose paso como cantante, comentó que extraña estar en el programa ‘Esto es Guerra’. Allí, presentó su musical y confesó que se llenó de nostalgia al recordar su paso por el espacio de competencia, por lo que no descartó volver en algún momento.

“Me da mucha nostalgia ver como compiten, extraño bastante. Por temas de compromisos no descarto en algún futuro volver. Sería bonito, por qué no”, expresó al inicio. Sin embargo, resaltó que no sucedería en corto plazo, ya que le está dando prioridad a su lado musical. “Ahorita en la etapa que me encuentro quiero darle una exposición a mi canción que le está yendo súper bien”, sentenció.

Austin Palao puso sus condiciones para regresar a EEG. (Captura)

Nicola Porcella defendió a Flavia Laos

Flavia Laos comparte su día a día en redes sociales, espacio en el que sus seguidores conocen más de ella. Sin embargo, su exposición en este espacio también ha significado que algunos cibernautas critiquen su estilo de vida. Es así que hace poco un usuario en Instagram señaló que la influencer está teniendo una vida ‘desordenada’ a raíz de su separación de Patricio Parodi.

“Flavia solo es para pasar el rato, ella no quiere nada serio con nadie. Disfruta de su vida al máximo. A veces creo que desde que Patricio la dejó, ya no quiere nada serio con nadie y por eso para de fiesta en fiesta tomando. En fin, es su vida y ella merece disfrutarla”, escribió en el comentario.

Nicola Porcella salió en defensa de Flavia Laos | América Hoy - América TV

Ante ello, Nicola Porcella salió al frente y defendió a la joven con quien está siendo vinculada. El ‘Novio de México’ dejó entrever que sería él quien cuida de la rubia ahora que está soltera. “¿Para pasar el rato? Así no se habla de una mujer. Nadie la dejó y bueno, mira quién la cuida ahora”, fue lo que escribió, pero que al poco tiempo lo borró aunque fue capturado por los curiosos.