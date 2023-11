Austin Palao no quiere saber nada de Flavia Laos tras anunciar ruptura “Corté también como amigo”. | Willax

La relación entre Flavia Laos y Austin Palao llegó a su fin. Así lo anunciaron los propios protagonistas a través de sus redes sociales, donde compartieron un comunicado en el que explicaron los motivos de su separación. Sin embargo, lo que parecía ser una ruptura amistosa, se ha convertido en un tema de controversia.

Te puede interesar: Flavia Laos y Austin Palao: una relación de idas y venidas que terminó por estar en ‘caminos diferentes’

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ rompió su silencio y aseguró que no quiere saber nada de la modelo y que cortó también como amigo. Así también, resaltó que su separación no es una estrategia de marketing, como algunos han especulado, y que se mantiene firme a sus principios de no tener interés en volver con ella.

“Cuando uno termina una relación, lo más sano es cortarlo en todo sentido. Yo tengo esa idea. No pienso entrar a más detalles, solo desearle lo mejor, y son cosas que pasan”, manifestó el modelo.

Austin Palao no quiere saber nada de Flavia Laos tras anunciar separación. | captura/Willax/Instagram

¿Por qué terminaron Flavia Laos y Austin Palao?

El pasado 10 de noviembre, Flavia Laos y Austin Palao sorprendieron a sus seguidores al anunciar el fin de su vínculo amoroso, luego de varios meses juntos y en la que muchos afirmaban un futuro compromiso.

Te puede interesar: Flavia Laos se pronuncia y niega reconciliación con Austin Palao: “Es la decisión correcta para ambos”

El exchico reality fue quien dio el primer paso en anunciar a sus fans que ambos ya no serían pareja. Posteriormente, la joven hizo lo mismo con un mensaje que pone fin a su historia de amor a poco de cumplir un año.

“Como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin (...) Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar de que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite”, puso en sus historias de Instagram.

Austin Palao mandó su comunicado. (Foto: Captura de TV)

“Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras pueden tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente”, añadió la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

Austin Palao descarta reconciliación

Cámaras del programa de Rodrigo González lo abordaron para consultarle sobre esta ruptura. El cantante, con firmeza, respondió que no hay intención de regresar con ella y tampoco desea tenerla como una amiga.

“No voy a entrar en detalles porque esto es un ping-pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, no voy a dar más detalles”, manifestó.

Se refirió, además, a los contratos comerciales que ambos tienen y si su exposición mediática se debe a ello. El cantante se sinceró diciendo que no tiene nada que ver su relación con la ruptura.

Flavia Laos dejó en claro que no se reconciliará con Austin Palao. Captura/América TV

“No quiero que después se preste a malos entendidos (...) Yo nunca predico con eso, para quien me conoce sabe que eso es totalmente mentira. Igual la gente va a comentar, va a decir muchas cosas, quien tiene la verdad es uno”, añadió.

Flavia Laos y cómo empezar de cero

El fin de la relación de Flavia Laos y Austin Palao generó miles de reacciones de la prensa y sus seguidores. En las redes sociales, se difundió un video de una entrevista pasada que concedió la exchica reality.

Flavia Laos habla del miedo de empezar desde cero. | Instagram @austinpalaoc @flavialaosu

En la charla, dejó unos consejos. “Contacto cero es cuando tú decides terminar con una persona y ya no mantienes más contacto porque creen que es lo mejor para el uno y para el otro. Yo creo que si crees que eso te va a beneficiar”, comentó.

Te puede interesar: Flavia Laos y Austin Palao confirman el fin de su relación: “Estamos yendo por caminos distintos”

“Si has estado en una relación tóxica, pues que lo hagas igual. Hay cosas que no nos van a gustar, que no queremos hacer, pero lo tienes que hacer”, añadió.