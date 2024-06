OPS advierte sobre el aumento de casos con enfermedades respiratorias con la llegada del frío

Aumento de enfermedades respiratorias con el inicio de las temporadas frías. (Minsa)

Con la llegada del frío en Lima, se incrementa la temporada de gripe y resfriados, afectando a una gran parte de la población. Estudios indican que los gérmenes están activos todo el año, pero el aire frío debilita la respuesta inmunitaria natural de la nariz, propiciando un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias.

Según un estudio publicado por The Journal of Allergy and Clinical Immunology, una disminución de tan solo 5 °C en la temperatura interna de la nariz puede reducir al 50% la cantidad de células que combaten virus y bacterias. Además, la tendencia a permanecer en espacios cerrados durante el invierno facilita la transmisión de estos microorganismos, según reportes actuales.

Gripe (Influenza) y Sinusitis son algunas de las enfermedades más comunes en esta temporada. La gripe presenta síntomas como fiebre alta, tos seca, dolores musculares, fatiga, dolor de garganta y congestión nasal.

La prevención incluye la vacunación anual, según recomendó Auna Salud. En cuanto a la COVID-19, los síntomas incluyen fiebre, tos seca, fatiga, pérdida del gusto o del olfato, y dificultad para respirar. La prevención se enfoca en la vacunación, uso de mascarillas y distanciamiento social, entre otros.

Según un reporte de Voces Ciudadanas, con información oficial del Minsa, 400 bebés fallecen anualmente en Perú por Virus Sincicial Respiratorio (Foto HEINER APARICIO/PERU21)

El asma es otra afección que se agrava en invierno, manifestándose con dificultad para respirar, tos persistente, sibilancias y opresión en el pecho. Se recomienda evitar el polvo, moho y alérgenos, manteniendo una buena higiene del hogar y usando filtros de aire.

La sinusitis se caracteriza por congestión nasal, dolor y presión facial, y secreción nasal espesa. Se previene utilizando descongestionantes, soluciones salinas y, en algunos casos, antibióticos. Mantener las fosas nasales hidratadas y evitar ambientes secos y polvorientos son medidas esenciales.

Por último, la tos seca puede aliviarse con líquidos tibios y gárgaras de agua salina. Si persiste, se debe consultar a un médico para descartar enfermedades subyacentes. Con la llegada del invierno, es fundamental tomar precauciones para prevenir estas enfermedades y buscar atención médica adecuada ante cualquier síntoma.

Dos mil casos de influenza en el Perú se registraron hasta abril: el virus muta cada año

Alerta de la OPS por aumento de influenza

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una alerta epidemiológica instando a los países del hemisferio sur a prepararse para un posible incremento simultáneo de influenza, otros virus respiratorios y dengue. Con el inicio de la temporada de alta circulación de enfermedades respiratorias, y ante la persistente presencia del dengue en varias naciones, la OPS recomienda adoptar medidas para fortalecer los servicios de salud con el objetivo de garantizar una atención médica efectiva, prevenir complicaciones y evitar la saturación de los servicios sanitarios.

Esta alerta hace hincapié en la planificación del uso efectivo de los recursos disponibles, que incluyen personal, equipos y suministros médicos, para enfrentar un posible aumento simultáneo de casos. La OPS subraya la importancia de la identificación temprana y el manejo oportuno de los casos de dengue para reducir las hospitalizaciones por dengue grave y aliviar la carga en los niveles de atención más complejos, según la alerta publicada esta semana.

En cuanto a los virus respiratorios en el Cono Sur, se ha observado un aumento de la influenza en las últimas cuatro semanas, mientras que en la subregión Andina, aunque los casos graves de infecciones respiratorias agudas se han mantenido estables, ha habido un aumento en la proporción de casos positivos para el virus sincitial respiratorio (VSR).

La OPS también resalta la importancia de orientar a los profesionales de la salud sobre el manejo clínico adecuado de casos de dengue e influenza en grupos de mayor riesgo. Para el dengue, esto incluye a personas con comorbilidades y mujeres embarazadas. En cuanto a la influenza, los grupos de riesgo comprenden a personas mayores de 65 años, menores de 5 años, mujeres embarazadas, mujeres en posparto, personas con obesidad, aquellas con afecciones respiratorias crónicas subyacentes y personas inmunocomprometidas.