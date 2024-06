Operativo ‘Amanecer seguro’ de VMT dejó como resultado la detención de 21 requisitoriados por robo y extorsión

Central Restaurante no competirá en The World’s 50 Best 2024: descubre por qué ya no puede ser elegido el mejor restaurante del mundo

Este 5 de junio se celebrará la edición 2024 en Las Vegas y no incluirá a Central en su lista principal. El restaurante de los esposos Virgilio Martínez y Pía León fue galardonado en el 2023 como el mejor restaurante del mundo